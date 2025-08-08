Алексей Навальный на заседании суда в Москве (по видеосвязи), 26 сентября 2023 года Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA

Газета The Wall Street Journal выпустила первую из двух частей большого расследования о том, как в 2023 году сторонники Алексея Навального пытались подготовить его обмен на предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, отбывавшего пожизненный срок в Германии. Расследование в целом подтверждает то, что рассказывала команда Навального, но содержит новые подробности. «Медуза» пересказывает главное из этой публикации.

Соратники Навального пытались выйти на Путина через бывшего сотрудника Кремля, связанного с российской военной разведкой

В подготовке обмена Алексея Навального участвовали глава отдела расследований ФБК Мария Певчих, журналист-расследователь Христо Грозев и канадская актриса и продюсер Одесса Рэй, выступившая продюсером документального фильма «Навальный» режиссера Дэниэла Роэра. «Фактически, трое друзей, более опытных в Голливуде и в журналистских расследованиях, чем в переговорах о заключенных, опередили Белый дом, придумав креативное решение, как освободить самого известного диссидента России», — пишет The Wall Street Journal.

Секретный проект по освобождению Навального из российской тюрьмы в 2022 году придумала Мария Певчих, а Христо Грозев нашел того, кто мог помочь устроить обмен. Журналист посчитал, что на Путина может выйти Станислав Петлинский, который называл себя «консультантом по безопасности». Раньше он работал в администрации Владимира Путина и «хвастался», что имеет доступ к президенту России; по данным The Insider, он «глубоко вовлечен» в деятельность российской военной разведки.

На встречу с Петлинским отправили Одессу Рэй, хотя Певчих c Грозевым и опасались, что ее могут похитить. Рэй приехала из Нью-Йорка в Монако в июле 2023 года, чтобы выяснить у «загадочного российского оперативника», что нужно сделать, чтобы Путин освободил Навального. Как пишет газета, у нее был «козырь» — она знала, что российский президент хочет, чтобы из тюрьмы в Германии освободили . Петлинский сказал Рэй, что обмен кажется «заманчивой идеей», и пообещал обсудить это предложение с Путиным.

Кто такой Вадим Красиков

Алексея Навального, как утверждают его соратники, планировали обменять на Вадима Красикова. Что известно об этом человеке? Он отбывает пожизненный срок в Германии за убийство. Журналисты связывали его со спецназом ФСБ

Вернувшись в Нью-Йорк, Рэй вместе с Грозевым и Певчих начала писать Петлинскому сообщения в мессенджере Signal, чтобы наметить обмен, устраивающий обе стороны. В ответ Петлинский прислал имена заключенных. К августу 2023-го соратники Навального составили список из примерно 20 человек, которые могли стать участниками самого масштабного обмена заключенными между Россией и США.

Петлинский сообщил, что получил «обнадеживающие отзывы» в Москве, но добавил: чтобы начать действовать, советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан должен предложить провести обмен. Одесса Рэй пожаловалась, что Салливан слишком осторожен. Вместо этого соратники Навального обратились за помощью к специальному посланнику президента США по делам заложников Роджеру Карстенсу. Как пишет газета, Карстенс был «очарован» Грозевым и называл его «мастером закулисных переговоров».

США не хотели давить на Германию в вопросе обмена — обе страны согласились на сделку незадолго до гибели Навального

С другой стороны на власти США пытался повлиять медиа-холдинг News Corp Руперта Мердока, в который входит The Wall Street Journal. В марте 2023 года в России задержали журналиста WSJ Эвана Гершковича. Спустя 100 дней после его задержания, в начале июля, издатель газеты Альмар Латур пришел в Белый дом с запиской, адресованной Салливану: «Настало время действовать». В то время журналисты WSJ узнали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц готов рассмотреть освобождение Красикова в обмен на Навального и Гершковича, если США выступят с официальной просьбой (в Германии рассматривали это как политическое прикрытие).

Но Салливан заявил издателю WSJ, что правительство Германии психологически не готово освободить Красикова, а министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок «в ужасе» от того, что властям придется отпустить человека, осужденного за убийство. Как пишут авторы расследования, эта дилемма тяготила Салливана, и он искал альтернативные варианты обмена без участия Красикова или другие способы, как повлиять на Кремль. По информации издания, советник Байдена по нацбезопасности допускал, что вышлет из США российских хоккеистов, в том числе звезду НХЛ Александра Овечкина, но решил не делать этого.

Советник Байдена заявил Альмару Латуру, что не хочет давать ложных надежд. В итоге издатель WSJ вышел из Белого дома в замешательстве: Германия ждет официальную просьбу от США, но в Вашингтоне не готовы пойти на это, пока не готова Германия. После встречи в Белом доме Альмар Латур рассказал об этом Роджеру Карстенсу. Спецпосланник президента США по заложникам считал, что время уходит, и ему надо ехать на переговоры в Германию, но Белый дом отговорил его от этой поездки.

В итоге Рэй предложила Карстенсу, чтобы Петлинский приехал в Нью-Йорк и поговорил с посланником президента США. Ожидалось, что Петлинский приедет в ноябре 2023-го, но в день полета он сообщил, что ему не дали сесть на самолет в Дубае. В то же время Карстенса направили в Израиль. «Переговоры зашли в тупик», — пишет The Wall Street Journal. Однако в Тель-Авиве случайно оказался другой «мастер закулисных переговоров» — российский миллиардер, который мог передать Путину сообщение от Карстенса. «И на этот раз у Белого дома не было времени, чтобы его остановить», — говорится в конце первой части расследования издания. В материале не уточняется, о каком миллиардере идет речь; Мария Певчих говорила, что в переговорах об обмене участвовал бизнесмен Роман Абрамович.

еще о подготовке обмена Навального

С предложением освободить американцев, находящихся в российской колонии, в обмен на Вадима Красикова выступила ФСБ России, которая направила такой запрос ЦРУ (из текста WSJ неясно, в какой момент 2023 года это случилось). В итоге Вашингтон и Берлин согласились принять предложение только спустя семь месяцев после того, как Одесса Рэй встретилась со Станиславом Петлинским в Монако, то есть в начале 2024 года. Но было уже поздно: 16 февраля 2024-го ФСИН России объявила, что Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк» на Ямале.

Как пишет The Wall Street Journal, до сих пор продолжаются споры о том, могли ли США спасти Навального или же попытки вызволить его из тюрьмы ускорили гибель политика. Одни считают, что Навальный мог оказаться на свободе, если бы администрация Байдена действовала быстрее, до того, как в декабре 2023 года политика отправили в колонию на Ямале. Газета отмечает, что сторонники этой версии винят во всем Салливана, а «стареющий президент» с трудом вспоминал, на каком этапе находятся переговоры, и не оказывал достаточного давления для заключения сделки.

Сторонники другой версии (среди них — высокопоставленные американские чиновники) считают, что Путин никогда не собирался освобождать своего главного политического противника. По мнению некоторых участников переговоров, попытки освободить Навального могли подтолкнуть российского президента и его спецслужбы «принять роковое решение». При этом в ЦРУ считают, что Путин, возможно, не хотел смерти Навального.

Россия и страны Запада провели большой обмен заключенными 1 августа 2024 года. В Москву вернулись восемь предполагаемых агентов российских спецслужб, а на Запад выслали 16 человек — как иностранцев, осужденных и обвиняемых в шпионаже и других преступлениях, так и известных российских политзаключенных. В США в том числе вернулся журналист WSJ Эван Гершкович, а в Россию — Вадим Красиков.

больше об обмене

