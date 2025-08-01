ТАСС назвал главный город Карабаха Степанакертом, а не Ханкенди. В ответ в Азербайджане стали называть Калининград Кенигсбергом

Азербайджанское издание в своих материалах начало менять названия российских топонимов после того, как в одной из публикаций российского государственного агентства ТАСС административный центр Нагорного Карабаха назвали Степанакертом. Город носил такое название при СССР и во время, когда он находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Сейчас это город Ханкенди.

Историческое название города — Ханкенди (или Хан-Кенды), так поселение на этом месте называлось по меньшей мере с конца XVIII века. В 1923 году власти созданной незадолго до этого Азербайджанской ССР переименовали город в Степанакерт, в честь руководителя Бакинской коммуны, армянского революционера Степана Шаумяна. В 1991 году власти Азербайджана, объявившего о выходе из состава СССР, вернули городу название Ханкенди. На тот момент решение было формальным: фактически город до 2023 года контролировала непризнанная Нагорно-Карабахская республика, которая продолжала использовать название Степанакерт.

Агентство ТАСС 31 июля опубликовало заметку о сносе в городе памятника Ивану Айвазовскому. Айвазовский — армянин по национальности, его имя при рождении было Ованнес Айвазян. Памятник поставили в декабре 2021 года, когда регион контролировала НКР, в его установке принимали участие находившиеся тогда в регионе российские миротворцы. В заметке ТАСС город был назван Степанакертом.

Вечером того же дня МИД Азербайджана потребовал от ТАССа извинений, подчеркнув, что использование названия Степанакерт государственным агентством «рассматривается как акт неуважения и оскорбление территориальной целостности» Азербайджана.

МИД Азербайджана пригрозил, что если будут использоваться «названия, принятые бывшим сепаратистским марионеточным режимом», Баку оставляет за собой право «называть различные топонимы в России их историческими названиями».

Вскоре после этого азербайджанское издание Minval опубликовало несколько новостей из России, в которых Калининград был упомянут как Кенигсберг, Оренбург — как Орынбор, а Волга — как Итиль.

Зампред Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в ответ заявил, что после возвращения контроля над Нагорным Карабахом Азербайджан «решил, что с Россией можно не считаться». По мнению депутата, Баку сознательно идет на обострение отношений с Москвой. Затулин напомнил, что Азербайджан «и сам раньше называл город Степанакертом».

«Не стоит забывать, что Азербайджан никогда не являлся союзником России в регионе, его поведение — смесь амбиций и дури», — заявил Затулин, отметив, что Баку «не дождется от России извинений».

ТАСС при этом отредактировал свою заметку. Сначала в заголовке фразу «в Степанакерте» заменили на «в Нагорном Карабахе», а затем — на «в Карабахе» (так регион официально называет Азербайджан).

Отношения России и Азербайджана за последний год резко ухудшились. В декабре 2024 года российская ПВО по ошибке сбила пассажирский самолет авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный. После попадания ракеты лайнер был вынужден садиться в казахстанском Актау, в результате катастрофы погибли 38 человек. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принес извинения за «трагический инцидент», но прямо не признал, что самолет сбили силы российской ПВО.

Издание Minval очень подробно рассказывало о том, как идет расследование авиакатастрофы. 1 июля там была опубликована, как утверждалось, объяснительная российского военнослужащего, который по ошибке отдал приказ сбить самолет AZAL: издание выложило фото самой объяснительной, а также фрагмент, как утверждалось, переговоров российских военных, который подтверждал содержание записки. В Minval отмечали, что не уверены в подлинности документа, однако при этом никак не поясняли, каким образом он попал в редакцию.

В конце июля Minval назвал имя генерала, который отдал непосредственный приказ атаковать самолет, а еще через несколько дней — фамилии российских военных, которые в момент обстрела находились на боевом дежурстве. В издании снова не рассказали, откуда получили эту информацию.

В конце июня в Екатеринбурге задержали людей из азербайджанской диаспоры, два человека при этом погибли. В ответ власти Азербайджана завели уголовные дела против сотрудников отделений российских государственных СМИ, а также задержали нескольких граждан РФ, объявив их «членами ОПГ». Задержанные, судя по опубликованному официально видео, были избиты. В России после этого продолжили преследовать азербайджанцев — в частности, 30 июля МВД объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински.

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