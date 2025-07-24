Азербайджанские журналисты назвали имена российских военных, дежуривших во время пуска ракеты по самолету AZAL. Приказ, как утверждается, отдал командир 51-й дивизии ПВО

Азербайджанское издание Minval назвало фамилии всех российских военных, которые находились на дежурстве в момент обстрела в декабре 2024 года.

Издание не уточнило, откуда получило эту информацию. Никакие другие источники пока ее не подтвердили.

Как утверждает Minval, на дежурстве в момент запуска ракеты находились старший штурман 51-й дивизии ПВО капитан Дмитрий Пудовкин, оперативный дежурный штаба ЮВО подполковник Владимир Яновский и полковник Геннадий Еременко — дежурный КП 4-й гвардейской армии ВВС и ПВО.

Российское издание Astra со ссылкой на утечки баз данных сообщило, что все трое россиян, названных Minval, действительно связаны с военной службой.

22 июля Minval написал, что непосредственный приказ на атаку самолета отдал командир 51-й дивизии ПВО, генерал-майор Александр Толопило. Как утверждало издание, об этом в ходе внутреннего расследования заявил подполковник Николай Орлянский, который получил приказ Толопило и, в свою очередь, отдал приказ Пудовкину уничтожить цель.

Крушение рейса AZAL привело к дипломатическому скандалу между Азербайджаном и Россией. 19 июля президент Ильхам Алиев заявил, что Баку готовится подать иск против Москвы в международный суд, так как «семь месяцев Азербайджан не получил ни одного внятного ответа от российской стороны» о ходе расследования.

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