В России объявили в розыск главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински

МВД России объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шыхлински. На его карточку в базе розыска ведомства обратил внимание «Коммерсант-Урал».

В карточке говорится, что Шыхлински разыскивают по уголовной статье — по какой именно, не уточняется.

За последние два месяца Шыхлински дважды задерживали. 27 июня его вместе с другими представителями азербайджанской диаспоры, однако впоследствии отпустили.

В начале июля Шыхлински задержали вместе с сыном Мутвалы Шыхлински в Екатеринбурге. После допроса Шахина Шыхлински отпустили. Его сына вскоре арестовали по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщает «Коммерсант-Урал», при задержании Мутвалы Шыхлински сбил на автомобиле сотрудника правоохранительных органов.

По данным издания, российские силовики могут считать Шахина Шыхлински лидером этнической группировки. Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах утверждает, что члены группировки занимались разными видами незаконной деятельности — от организации проституции и распространения порнографии до торговли наркотиками.

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