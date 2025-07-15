Сотрудник института МВД написал статью о том, как война влияет на преступность в России Он предупредил, что в стране будет больше насильственных преступлений

Юлия Морозова / Reuters / Scanpix / LETA

Российско-украинская война уже повлияла на ситуацию с преступностью в России, и в ближайшие годы стоит ждать ее ухудшения — в том числе роста насильственных преступлений. К таким выводам пришел сотрудник Уральского юридического института МВД РФ . На его статью «Влияние специальной военной операции на преступность в России» обратили внимание журналисты «Русской службы Би-би-си». «Это редкий случай, когда представитель системы анализирует криминальные проблемы, связанные с войной», — отмечает издание.

В своей статье Маслов проанализировал статистику о судимости за 2019–2023 гг.оды, данные судебного департамента Верховного суда, Росстата и ФСИН России. По его мнению, «можно с уверенностью утверждать, что уже затронула каждого россиянина». «Ее проведение уже сейчас оказывает влияние на криминальную ситуацию в стране и с неизбежностью негативно отразится на преступности в дальнейшем», — отмечает Маслов.

Одним из главных рисков юрист считает рецидив преступлений, совершенных бывшими заключенными. Точное количество осужденных, помилованных за участие в войне, неизвестно, отмечает Маслов. Он предполагает, что их от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. По его мнению, на свободе оказалось «достаточное число» бывших заключенных, включая тех, кого осудили за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе против жизни и здоровья людей. «Наибольшие опасения» автора статьи вызывают примеры освобождения осужденных за убийства.

Юрист считает, что повторное совершение преступлений помилованными в ходе войны заключенными — «лишь вопрос времени», в том числе потому, что без специализированной помощи государства — от психологической поддержки до помощи с работой и жильем — они не смогут встроиться в общество. Кроме того, по мнению автора статьи, рецидивы могут произойти и по другим причинам: желание отомстить за приговор, «потеря контроля над своими действиями», например, из-за ПТСР или на фоне злоупотребления алкоголем, невозможность зарабатывать на жизнь законным путем.

Привести к росту преступности может ПТСР не только у бывших заключенных, но и других участников войны. По мнению юриста, для помощи военным и их семьям нужно создать центры дополнительного образования для подготовки квалифицированных специалистов. «В отсутствие должной работы с участниками военных действий стоит ожидать прежде всего роста насильственной преступности: побоев, причинения вреда здоровью. Особую озабоченность вызывает то, что субъектами преступных действий могут стать члены семьи участника СВО», — пишет сотрудник института МВД.

Юрист считает, что «стоит положительно оценивать попытки государства» предотвратить эти последствия с помощью фонда «Защитники Отечества». Однако, указывает Маслов, «считать деятельность фонда соответствующей ожиданиям обращающихся не представляется возможным». Об этом свидетельствует множество негативных оценок работы фонда, которые автор статьи нашел во «ВКонтакте», «2ГИС» и «Дзене».

Число преступлений также может увеличиться в связи с тем, что после возвращения с фронта военные не захотят устраиваться на работу, где они будут получать значительно меньше денег, чем в армии. Нельзя утверждать наверняка, что все будут искать «легкие деньги», но, отмечает автор статьи, бывшие участники войны уже получали приговоры по делам о грабежах и кражах.

Еще одним фактором, который может повлиять на рост преступности в России, юрист считает то, что участники войны получают навыки, которые «в мирное время не столь востребованы государством, но могут быть востребованы в криминальном мире».

Принимая во внимание указанный выше приобретенный опыт, доступность оружия, рост криминальных сделок с ним, а также трансформацию морально-личностных установок лиц, находящихся в стрессовых условиях боевой обстановки (в том числе и ПТСР), нельзя исключать роста числа массовых убийств с использованием оружия, в том числе огнестрельного.

В своей статье Маслов также предупреждает о возможном росте телефонного мошенничества, от которого, по мнению юриста, могут пострадать родственники участников войны. Он считает, что они находятся в особой группе риска из-за «состояния тревоги» и невозможности оперативно связаться с воюющим членом семьи. О том, что и сами военные могут стать жертвой мошенников, Маслов упоминает вскользь, отмечает «Би-би-си».

В конце статьи Маслов приводит данные о судимости за 2019–2023 гг.оды, которые отражают рост числа осужденных за мошенничество, изнасилование и хулиганство. На основе этой статистики юрист приходит к выводу, что в России выросла доля тяжких и особо тяжких преступлений.

Исследователь российской правоохранительной системы Кирилл Титаев, обсудивший с «Би-би-си» статью сотрудника института МВД, считает, что доверять этим данным о судимости нельзя. По его словам, нужно учитывать еще и данные о зарегистрированных преступлениях, данные виктимизационных опросов, в которых людей спрашивают о том, в какие ситуации они попадали и считают ли они себя жертвами преступлений. К утверждению Маслова о повышении доли особо тяжких преступлений, по словам эксперта, стоит относиться критически, учитывая, что в эту категорию попадают не только убийства, но и, например, растрата с использованием должностного положения.

По мнению Титаева, Маслов не упомянул еще одну проблему, которая тоже будет влиять на ситуацию с преступностью в России. А именно то, что сейчас в обществе меняется представление о хороших и плохих поступках.

«Несмотря на две чеченские войны, человек с опытом убийства другого человека, условно говоря, пять лет назад воспринимался, скорее, как не норма. Сейчас, насколько можно судить по медийному фону, идет большой процесс нормализации насилия, вовлеченности в убийства, когда они связаны с участием в боевых действиях», — объясняет исследователь.

Пропаганда и репрессии приведут к тому, что опыт участия в боевых действиях станет оправдывающим фактором для преступника и может еще больше усложнить положение жертвы. Например, будет сложнее довести дело до суда, пишет «Би-би-си».

Что еще говорят о связи роста преступности в России с войной

Возвращение с фронта сотен тысяч людей грозит России всплеском преступности. Это может затормозить и рост экономики Главное из материала Bloomberg

Что еще говорят о связи роста преступности в России с войной

Возвращение с фронта сотен тысяч людей грозит России всплеском преступности. Это может затормозить и рост экономики Главное из материала Bloomberg