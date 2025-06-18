GBU-57A/B MOP на полигоне Уайт-Сэндс, Нью-Мексико Defense Threat Reduction Agency

Дональд Трамп утверждает, что США полностью контролирует воздушное пространство Ирана, и требует «безоговорочной капитуляции» от властей исламской республики. По данным СМИ, американская администрация взяла еще сутки-двое на то, чтобы решить, будут ли Штаты вмешиваться в ирано-израильскую войну. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи уже заявил, что угрожать Тегерану бесполезно, и пригрозил США «непоправимым ущербом» в случае, если они присоединятся к Израилю. Между тем только у США есть бомбы, способные разрушить бункеры, в которых размещаются важнейшие объекты иранской ядерной программы. The Washington Post и Bloomberg пишут, что известно об этом оружии.

GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator ( ) — это самая мощная неядерная бомба, когда-либо разработанная в США. Ее масса составляет около 13,6 тонны, длина — более шести метров. Она предназначена для точечного уничтожения самых глубоких бункеров. MOP пробивает бетон, камень, землю — и зарывается на глубину 60–90 метров, где срабатывает боевой заряд. Это единственное оружие, способное разрушить такие подземные комплексы, как уранообогатительный завод Фордо в Иране.

Бомба оснащена системой GPS-наведения и взрывателем, который способен «чувствовать» пустоты на пути — например, туннели или помещения — и подрывать заряд именно там, где это нанесет максимальный ущерб.

MOP прошла испытания в 2007 году, поставки американским вооруженным силам начались в 2011-м. В бою она еще ни разу не применялась.

Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit может брать на борт две такие бомбы за один вылет. Шесть таких самолетов США перебросили на базу Диего-Гарсия в Индийском океане еще весной. Также поближе к театру военных действий уже переброшены 20 воздушных топливозаправщиков, способных поддерживать и B-2, и другие самолеты. На Ближний Восток прибыли еще и как минимум два B-52 — они тоже могут быть носителями MOP, хотя основной опцией все же считается B-2.

Завод Фордо вырублен в скальном массиве и защищен десятками метров горной породы. Инспекторы МАГАТЭ, посещавшие объект, отмечали наличие толстых бетонных стен, ударостойких дверей и сложной системы тоннелей. Вероятно, чтобы пробить такую защиту, понадобится не одна и не две MOP.

Именно в Фордо Иран обогащает уран до 60% — и здесь же способен довести обогащение до оружейного уровня 90%. Еще в 2019 году инспекторы МАГАТЭ нашли в Фордо образцы урана, обогащенного до 89%.

Израиль смог вывести из строя или значительно повредить многие объекты иранской ядерной программы, в том числе уранообогатительный завод в Натанзе и несколько предприятий в Исфахане и Араке. Что касается Фордо, вокруг него подавили ПВО и нанесли несколько ударов по наземным строениям. Но мегабункер, в котором расположено основное производство, Израиль даже не пытался бомбить.

Сейчас все уже готово для вмешательства США и бомбардировки Фордо при помощи MOP: американские силы в регионе приведены в готовность, прибыли и самолеты-носители, и, вероятно, сами бомбы MOP — остался только приказ президента Дональда Трампа.

До сих пор Иран исходил из того, что его важнейшие ядерные объекты практически неуязвимы. Возможно — хотя маловероятно, — что достаточно будет угрозы применения MOP, чтобы Тегеран пошел на уступки. А если США все-таки вмешаются в конфликт, это может втянуть их в новую крупную военную кампанию. При том что Иран расположен как раз между Ираком и Афганистаном — двумя странами, где недавние американские интервенции вызвали каскад непредвиденных и часто катастрофических последствий.

Подробнее о заводе Фордо

Фордо — главный (и недостижимый для израильских ударов) ядерный объект Ирана, расположенный в мегабункере под горой. Вот что о нем известно

Подробнее о заводе Фордо

Фордо — главный (и недостижимый для израильских ударов) ядерный объект Ирана, расположенный в мегабункере под горой. Вот что о нем известно