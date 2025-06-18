Верховный лидер Ирана пригрозил «неминуемым ответом», если США решат вмешаться в военный конфликт

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с телеобращением. Он, в частности, ответил на последние заявления президента США, подчеркнув, что с народом Ирана «нельзя говорить на языке угроз».

Иранский народ, цитирует выступление Хаменеи агентство Tansim, «будет решительно бороться с навязанной войной точно так же, как он будет выступать против навязанного мира, и не подчинится ничему, навязанному кем бы то ни было».

Американцы, заявил он, должны иметь в виду, что «любое военное вмешательство против Ирана, несомненно, нанесет им непоправимый ущерб».

Президент США Дональд Трамп 17 июня написал в соцсети Truth Social, что ждет от Ирана «безоговорочной капитуляции», добавив, что США полностью контролируют иранское воздушное пространство.

The New York Times писала, что, по данным разведки США, Иран подготовил ракеты и другое вооружение, чтобы нанести удары по американским базам, если Соединенные Штаты решатся на военное вмешательство. ABC News сообщал, что США в следующие 24-48 часов решат, можно ли закончить войну Ирана и Израиля дипломатическим путем, или присоединятся к ударам ЦАХАЛ.

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