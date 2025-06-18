NYT: Иран подготовил ракеты для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если США вступят в войну

Иран подготовил ракеты и другое вооружение, чтобы нанести удары по американским базам, если США вступят в войну, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, ознакомившихся с данными разведки.

Два иранских чиновника признали, что исламская республика нападет на американские базы на Ближнем Востоке, начиная с баз в Ираке, если США присоединятся к войне Израиля.

Среди американских чиновников, как пишет NYT, растут опасения по поводу более масштабной войны. Если США вступят в нее и нанесут удар по ключевому иранскому ядерному объекту в Фордо, поддерживаемые Ираном группировки йеменских хуситов почти наверняка возобновят атаки на суда в Красном море, говорят собеседники NYT.

По их словам, Ирану «не понадобится особая подготовка для атаки» на американские военные базы в регионе. По данным NYT, американские войска приведены в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, включая ОАЭ, Иорданию и Саудовскую Аравию.

Другие источники NYT заявили, что в случае атаки Иран может начать минировать Ормузский пролив, намереваясь заблокировать американские военные корабли в Персидском заливе.

Читайте также

Фордо — главный (и недостижимый для израильских ударов) ядерный объект Ирана, расположенный в мегабункере под горой. Вот что о нем известно

Читайте также

Фордо — главный (и недостижимый для израильских ударов) ядерный объект Ирана, расположенный в мегабункере под горой. Вот что о нем известно