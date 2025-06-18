ABC News: США в следующие 24-48 часов решат, можно ли закончить войну Ирана и Израиля дипломатическим путем, или присоединятся к ударам ЦАХАЛ

Следующие 24-48 часов станут решающими для определения того, возможно ли дипломатическое решение конфликта с Ираном, или США придется прибегнуть к военным действиям, сообщает ABC News со ссылкой на американских чиновников.

О том, что ближайшие сутки-двое станут решающими, официальные лица США «дали понять» после совещания президента страны Дональда Трампа с советниками по национальной безопасности в Белом доме. Сам Трамп накануне резко усилил свою риторику против иранского режима. В частности, он заявил, что США известно, где сейчас находится иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи, а также потребовал «безоговорочной капитуляции» Ирана.

При этом представители США продолжают считать, что Иран находится в слабой позиции и может быть вынужден вернуться за стол переговоров и в конечном итоге принять сделку по ядерной программе. Вашингтон требует, чтобы Тегеран полностью отказался от обогащения урана — даже в мирных целях.

Если Тегеран согласится на переговоры, то встреча на высоком уровне с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и вице-президента Джей Ди Вэнса может пройти уже на этой неделе. В этом случае Ирану нужно поскорее принять решение, поскольку Трамп уже признал, что его «терпение на исходе».

По данным разведки США, Иран подготовил ракеты и другое вооружение, чтобы нанести удары по американским базам, если США вступят в войну, сообщала накануне The New York Times.

При этом, говорилось в заметке газеты, среди американских чиновников растут опасения по поводу более масштабной войны. Если США нанесут удар по ключевому иранскому ядерному объекту в Фордо, поддерживаемые Ираном группировки йеменских хуситов почти наверняка возобновят атаки на суда в Красном море.

Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность вступления США в войну между Израилем и Ираном и обстрел иранских ядерных объектов, в том числе в Фордо, сообщали источники Axios.