Ты не один Третий марафон в поддержку политзаключенных и их семей. Помогите им пережить беду

«Медуза», «Дождь», «Медиазона», «Служба поддержки» и ФБК 12 июня проводят марафон солидарности с политзаключенными «Ты не один». Мы участвуем в организации этой акции уже третий год подряд — чтобы показать людям, которые лишились свободы за свою гражданскую и антивоенную позицию, что они не остались один на один со своей бедой.

В этом году, как и раньше, марафон представляет собой единый 12-часовой эфир с 9:00 до 21:00 по московскому времени. Его будут транслировать на сайтах СМИ-организаторов марафона, в телеэфире «Дождя», на ютьюб-каналах команды Алексея Навального — «Навальный Live» и «Популярная политика» — и на многих других популярных каналах в ютьюбе.

Где будут трансляции «Медуза» «Дождь» «Медиазона» «Навальный Live» «Популярная политика» Breakfast Show «Ходорковский Live» Максим Кац «Новая газета. Европа» «ОВД-Инфо» «Т-инвариант» Илья Яшин Дмитрий Колезев Сергей Пархоменко Евгений Фельдман DOXA «Эхо» «Люди Байкала» Евгения Альбац «Первый отдел» Ольга Романова Проект My Russian Rights

Подключайтесь к эфиру и сделайте пожертвование, если для вас это безопасно. Сегодня больше 1500 россиян подвергаются преследованию по политическим мотивам, сотни из них за решеткой. Им нужны деньги на нормальную еду, лекарства и свидания с родственниками. Иногда помощь требуется и их семьям: когда человека лишают свободы, это удар для семьи, часто не только психологический, но и финансовый.

Марафон в поддержку политзаключенных 2025 #тынеодин. Часть 1 Телеканал Дождь

Перечислить деньги на помощь политзаключенным можно здесь. Из соображений безопасности пожертвования с российских карт в рамках марафона не принимаются — но есть другие проверенные организации, принимающие платежи в рублях. Если помощь нужна вам, заполните заявку.

Марафон «Ты не один» — это не только эфир 12 июня. Сегодня в разных странах, от Аргентины до Индонезии, пройдут волонтерские акции в поддержку российских политзаключенных. В основном это вечера писем, пикеты и митинги. Если вы хотите присоединиться, вот список городов, где планируются акции.

И это тоже не все. 28 июня в Берлине (уже во второй раз) пройдет концерт в память об Алексее Навальном. Зрителей ждет спецпоказ документального фильма «Навальный», первое вручение премии имени Алексея Навального, а еще выступления Pet Shop Boys, «Аигел» и Гречки. Вся прибыль от продажи билетов тоже пойдет на помощь политзаключенным.

«Ты не один» можно не только 12 июня, но и в течение всего года. В прошлом году в день марафона удалось собрать больше 24 миллионов рублей, а всего за год — 45 миллионов. Благодаря этому помощь получили больше 300 политзаключенных и членов их семей. На что именно пошли деньги, можно посмотреть в отчете марафона.