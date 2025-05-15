В Берлине проведут день памяти Алексея Навального

Соратники Алексея Навального объявили о проведении большой встречи сторонников и концерта в память о политике.

День памяти Навального состоится 28 июня в Берлине в концертном зале Uber Eats Music Hall.

По словам Юлии Навальной, на концерте «Привет, это Навальный» выступят певица Гречка, группа «Аигел», а также еще один специальный хедлайнер, имя которого пока держится в секрете.

Помимо музыкальных выступлений, организаторы проведут специальный показ документального фильма «Навальный», а также впервые вручат премию имени Алексея Навального.

День памяти Навального. 28 июня. Берлин Навальный LIVE

Билеты на концерт можно приобрести на сайте мероприятия. Как заявила команда Навального, вся прибыль от продажи билетов будет передана в помощь политзаключенным.

В июне 2024 года в Берлине прошел концерт памяти Алексея Навального, приуроченный к дню рождения политика. На нем выступили Noize MC, «Каста», «Аигел» и «Порнофильмы».

Вот как прошел тот концерт

«Все будет как ты мечтал» В Берлине прошел концерт памяти Алексея Навального. Репортаж «Медузы»

Вот как прошел тот концерт

«Все будет как ты мечтал» В Берлине прошел концерт памяти Алексея Навального. Репортаж «Медузы»