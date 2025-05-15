В Берлине проведут день памяти Алексея Навального
Соратники Алексея Навального объявили о проведении большой встречи сторонников и концерта в память о политике.
День памяти Навального состоится 28 июня в Берлине в концертном зале Uber Eats Music Hall.
По словам Юлии Навальной, на концерте «Привет, это Навальный» выступят певица Гречка, группа «Аигел», а также еще один специальный хедлайнер, имя которого пока держится в секрете.
Помимо музыкальных выступлений, организаторы проведут специальный показ документального фильма «Навальный», а также впервые вручат премию имени Алексея Навального.
Билеты на концерт можно приобрести на сайте мероприятия. Как заявила команда Навального, вся прибыль от продажи билетов будет передана в помощь политзаключенным.
В июне 2024 года в Берлине прошел концерт памяти Алексея Навального, приуроченный к дню рождения политика. На нем выступили Noize MC, «Каста», «Аигел» и «Порнофильмы».