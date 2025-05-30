KCNA / Reuters / Scanpix / LETA

Новый северокорейский военный корабль опрокинулся прямо на глазах у Ким Чен Ына

21 мая в Северной Корее произошла обескураживающая для руководства страны авария — новый военный корабль опрокинулся и частично затонул при спуске на воду. «Я не видел подобного провала», — признался The Wall Street Journal отставной полковник ВМС США, старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан.

класса «Чхве Хён» водоизмещением пять тысяч тонн спускали на воду на судостроительной верфи города Чхонджин на северо-востоке КНДР. На церемонию прибыл лично Ким Чен Ын. Но спуск пошел не по плану. Каретка, которая удерживала корму корабля, преждевременно соскользнула в воду. В результате один его борт оказался под водой, а нос остался на стапеле.

«Товарищ Ким Чен Ын наблюдал за всеми процессами во время аварии и дал серьезную оценку: это невообразимое, недопустимое, серьезное, тяжелое происшествие и преступление, вызванное неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом», — отрапортовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). Оно не сообщило, пострадал ли кто-то при аварии.

Спутниковый снимок эсминца после аварии, 24 мая 2025 года Planet Labs / Reuters / Scanpix / LETA

Арестованы четыре человека. Жители Чхонджина опасаются репрессий

Вскоре были взяты под стражу четыре человека — в том числе главный инженер Чхончжинской верфи и партийный чиновник, отвечающий за оборонную промышленность. Если им предъявят обвинения, они вряд ли смогут рассчитывать на справедливый суд, включая присутствие адвоката и право подать апелляцию, считают правозащитники и перебежчики из Северной Кореи.

В городе после аварии царит мрачная атмосфера. «Люди ошеломлены тем, что правительство так открыто признало провал», — сказал Radio Free Asia неназванный житель провинции Хамгён-Пукто, в которой расположен Чхонджин. Другой местный житель заявил об опасениях массовых «чисток» на верфи: «Ким воспринимает неудачи как личные, особенно когда они подрывают его имидж».

Лидер КНДР делает большую ставку на обновление военно-морских сил. Сейчас у него есть в основном советские корабли

Публичное признание неудачи с эсминцем подчеркнуло, насколько развитие военно-морских сил важно для Ким Чен Ына, считает WSJ. Северная Корея объявила себя ядерной державой, но располагает ракетами в основном наземного базирования, которые легче обнаружить. Военно-морские силы КНДР — 70 подводных лодок и 420 боевых кораблей, в основном времен СССР — считается устаревшим. Модернизация флота позволила бы Киму создать угрозу для США и Южной Кореи на море и дала возможность для «второго удара», то есть гарантированной ответной ядерной атаки в случае первого удара противника.

Именно поэтому лидер КНДР озабочен строительством военных кораблей. В конце апреля он наблюдал за спуском на воду первого эсминца класса «Чхве Хён», построенного на верфи в городе Нампхо. По словам военных аналитиков, тот корабль оснащен российской системой ПВО. Представители армии Южной Кореи считают, что Россия помогала в разработке корабля. После российского вторжения в Украину Пхеньян активно помогал Москве боеприпасами и солдатами — и как предполагается, получал в ответ помощь в области военных технологий.

Кроме надводных кораблей, КНДР строит атомную подводную лодку.

По всей вероятности, эсминец опрокинулся из-за ошибки в расчетах при рискованном спуске

По сообщению Центрального телеграфного агентства КНДР, авария при спуске на воду второго эсминца «Чхве Хён» произошла «из-за неаккуратной команды и неосторожности в управлении». Опрошенные WSJ военно-морские эксперты считают, что инженеры ошиблись при расчете центра тяжести корабля. Предпосылок для этой ошибки может быть сразу несколько.

Во-первых, в последние десятилетия Чхончжинская верфь на спускала на воду большие суда. Старые инженеры ушли на пенсию, а у молодых недостаточно опыта для такой сложной работы, считают поговорившие с Radio Free Asia жители провинции Хамгён-Пукто.

Во-вторых, боковой спуск на воду считается менее безопасной (хотя и менее затратной) альтернативой более популярному способу — спуску с . Все дело в том, что даже при успешном боковом спуске судно сильно качает. Танкеры и сухогрузы легче удержать в равновесии, поскольку у них плоское днище. Военные корабли имеют V-образное днище; благодаря ему они способны развивать большую скорость, но остойчивости при спуске на воду оно не добавляет.

Вот насколько сильно военные корабли могут раскачиваться при боковом спуске на воду. На этих кадрах — спуск американского боевого корабля USS Detroit в 2014 году. Lockheed Martin

В-третьих, Северная Корея, по-видимому, перегрузила корабль оружием. Юн Сок-джун, отставной капитан ВМС Южной Кореи и старший научный сотрудник Корейского института военных исследований, заявил WSJ, что на эсминец установили около 70 систем вооружения — хотя Южная Корея, США и другие страны обычно тратят годы на полное оснащение своих военных кораблей уже после того, как их спустили на воду.

В-четвертых, спешка. Первый эсминец «Чхве Хён» был построен примерно за 400 дней. Вряд ли сроки строительства второго были более длительными. Для сравнения, Японии для строительства эсминца требуется около трех лет, западным странам — еще больше. «Это сочетание недостатка технических знаний и давления из-за необходимости спустить корабль на воду в сжатые сроки», — считает Нил Уоттс, бывший капитан ВМС ЮАР и участник расформированной группы экспертов ООН по санкциям в отношении КНДР.

На судоверфи пообещали поднять корабль за 10 дней. Возможно, для этого используют воздушные шары

Эсминец до сих пор лежит там же, где его пытались спустить на воду. На спутниковых снимках видно, что его накрыли синим брезентом. Ким Чен Ын заявил, что авария корабля «в один миг дискредитировала достоинство нашего государства» и назвал восстановление эсминца «политическим вопросом».

Чхончжинская верфь 23 мая заявила, что, вопреки первоначальным сообщениям, днище корабля не пострадало при аварии. По оценке руководства верфи, на то, чтобы вернуть его в вертикальное положение, потребуется 10 дней. Сегодня 30 мая, и до истечения этого срока осталось три дня.

«На верфи нет больших кранов, которые могли бы поднять судно такого размера», — разводит руками источник Radio Free Asia. По его словам, можно было бы использовать плавучие краны, но док, где перевернулся корабль, узкий и не имеет прямого выхода к морю, а это затрудняет доставку плавучих кранов.

Деккер Эвелет, аналитик изображений из Центра военно-морских исследований в Вашингтоне, считает, что северокорейские специалисты решили использовать аэростаты для подъема эсминца. Южнокорейские военные подтвердили, что судя по спутниковым снимкам, к перевернувшемуся кораблю прикрепили объекты, похожие на воздушные шары. «Кажется, Северная Корея пытается поднять свой эсминец методами, вдохновленными хитом Pixar „Вверх“», — пошутил Эвелет.

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