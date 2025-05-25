В КНДР арестовали сотрудников верфи, где при спуске на воду опрокинулся новый эсминец. За церемонией наблюдал Ким Чен Ын

В КНДР задержаны трое сотрудников верфи, где во время спуска на воду опрокинулся новый эсминец, сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

В сообщении говорится, что арестованы главный инженер Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхор, начальника цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хак и заместитель директора по административным делам Ким Ён Хак.

Церемония спуска на воду нового эсминца проходила 21 мая. За ней лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Аварию, говорилось в сообщении ЦТАК на русском языке, Ким Чен Ын назвал «никак невообразимым, никак недопустимым серьезным, тяжелым происшествием и преступлением, вызванным просто неосторожностью, безответственностью и ненаучным эмпиризмом».

В Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи сообщили, что эсминец «лежит на боку». На спутниковых снимках, появившихся 23 мая, видно, что корабль, часть которого находится на земле, а часть — в воде, накрыт синим брезентом. Вероятно, чтобы сложно было оценить, насколько эсминец пострадал в результате аварии. Власти КНДР утверждают, что повреждения у корабля незначительные, их удастся устранить за 10 дней, сообщало BBC News.

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Эсминец, опрокинувшийся при спуске на воду, один из крупнейших военных кораблей КНДР водоизмещением пять тысяч тонн, способный нести и запускать десятки ракет, сообщало Reuters. В конце апреля в КНДР прошла церемония спуска на воду другого нового эсминца «Чвэ Рен» водоизмещением пять тысяч тонн. О каких-либо происшествиях тогда не сообщалось.