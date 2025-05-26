КНДР сообщила об аресте чиновника оборонной промышленности по делу об аварии нового эсминца

В Северной Корее арестовали заместителя заведующего отделом оборонной промышленности ЦК партии Ри Хён Сон. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР.

В сообщении говорится, что чиновник «виновен в крупном происшествии».

Арест связан с инцидентом, который произошел 21 мая. В этот день проходила церемония спуска нового эсминца, за которой наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Во время нее корабль опрокинулся.

Накануне ЦТАК сообщил об аресте троих сотрудников верфи, где проходила церемония и спуск эсминца на воду. Арестованы главный инженер Чхончжинской судостроительной верфи Кан Чон Чхор, начальник цеха общего монтажа корпуса Хан Гён Хак и заместитель директора по административным делам Ким Ён Хак.

Ри Хён Сон стал самым высокопоставленным должностным лицом, арестованным в связи с происшествием.

Эсминец, опрокинувшийся при спуске на воду, один из крупнейших военных кораблей КНДР водоизмещением пять тысяч тонн, способный нести и запускать десятки ракет. Церемония спуска состоялась 21 мая в Чхончжинской судостроительной верфи. ЦТАК сообщал, что из-за неаккуратных действий работников верфи произошла «серьезная авария», в результате которой произошло разрушение днища корабля в нескольких местах и нарушилось равновесие эсминца.

Ким Чен Ын назвал произошедшее «недопустимым происшествием». Он назвал восстановление эсминца «политическим вопросом, непосредственно связанным с авторитетом государства».

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