В КНДР новый эсминец опрокинулся при спуске на воду
В КНДР во время спуска на воду нового эсминца водоизмещением в пять тысяч тонн произошла авария, в результате которой корабль получил повреждения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
Церемония спуска состоялась 21 мая в Чхончжинской судостроительной верфи, на ней присутствовал руководитель КНДР Ким Чен Ын. В сообщении говорится, что из-за неаккуратных действий работников верфи произошла «серьезная авария», в результате которой произошло разрушение днища корабля в нескольких местах и нарушилось равновесие эсминца.
По данным ЦТАК, Ким Чен Ын назвал произошедшее «недопустимым происшествием». Он назвал восстановление эсминца «политическим вопросом, непосредственно связанным с авторитетом государства».
В сообщении не говорится, были ли в результате аварии пострадавшие или жертвы.
Reuters отмечает, что публичное заявление об аварии — редкость для КНДР. «В Северной Корее ранее случались такие аварии как неудачный запуск спутника и обрушение жилого дома, которые впоследствии использовались для продвижения роли руководства страны в решении проблем», — пишет агентство.
В Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи утверждают, что в настоящее время корабль «лежит на боку».
В конце апреля в КНДР прошла церемония спуска на воду нового многоцелевого эсминца «Чвэ Рен». Корабль, как утверждается, имеет водоизмещение пять тысяч тонн и оснащен «самым мощным вооружением». Reuters пишет, что новые два эсминца — крупнейшие военные корабли страны, способные нести и запускать десятки ракет.