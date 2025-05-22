В КНДР новый эсминец опрокинулся при спуске на воду

В КНДР во время спуска на воду нового эсминца в пять тысяч тонн произошла авария, в результате которой корабль получил повреждения. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Церемония спуска состоялась 21 мая в Чхончжинской судостроительной верфи, на ней присутствовал руководитель КНДР Ким Чен Ын. В сообщении говорится, что из-за неаккуратных действий работников верфи произошла «серьезная авария», в результате которой произошло разрушение днища корабля в нескольких местах и нарушилось равновесие эсминца.

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын назвал произошедшее «недопустимым происшествием». Он назвал восстановление эсминца «политическим вопросом, непосредственно связанным с авторитетом государства».

В сообщении не говорится, были ли в результате аварии пострадавшие или жертвы.

Reuters отмечает, что публичное заявление об аварии — редкость для КНДР. «В Северной Корее ранее случались такие аварии как неудачный запуск спутника и обрушение жилого дома, которые впоследствии использовались для продвижения роли руководства страны в решении проблем», — пишет агентство.

В Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи утверждают, что в настоящее время корабль «лежит на боку».

В конце апреля в КНДР прошла церемония спуска на воду нового многоцелевого эсминца «Чвэ Рен». Корабль, как утверждается, имеет водоизмещение пять тысяч тонн и оснащен «самым мощным вооружением». Reuters пишет, что новые два эсминца — крупнейшие военные корабли страны, способные нести и запускать десятки ракет.

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