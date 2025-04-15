Reuters: половину боеприпасов России на фронте обеспечивают поставки из КНДР

Значение военной помощи из КНДР для российской армии значительно больше, чем было принято считать, пишет Reuters в большом материале о военном взаимодействии Москвы и Пхеньяна.

Журналисты агентства совместно с аналитиками британского Open Source Centre отследили по спутниковым снимкам 64 крупных морских поставки боеприпасов из КНДР в Россию на протяжении последних 20 месяцев. За это время, по их подсчетам, были перевезены от 4 до 6 миллионов снарядов.

Аналитики из Open Source Centre считают, что около 50% боеприпасов, используемых российскими военными в последние месяцы, были поставлены из КНДР.

Такую же оценку в беседе с Reuters привел глава ГУР Кирилл Буданов, а неназванный украинский военный эксперт заявил, что вклад Северной Кореи может достигать 70%.

При этом, по оценкам западных чиновников, сама Россия за 2024 год произвела лишь 2-2,3 миллиона снарядов.

О военном сотрудничестве России и КНДР известно с 2023 года, тогда же из Северной Кореи начались первые поставки снарядов. Летом 2024 года страны официально заключили всеобъемлющий договор о стратегическом партнерстве. Помимо боеприпасов, Северная Корея отправила на фронт несколько тысяч военнослужащих.