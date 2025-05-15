Несогласных с Путиным преследуют не только в России. «ОВД-Инфо» рассказывает, как и где ФСБ пытается дотянуться до политэмигрантов Польша на первом месте среди стран Евросоюза

Российские эмигранты на антивоенной акции в Варшаве, 12 июня 2022 года Volha Shukaila / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» опубликовал о транснациональных репрессиях (ТНР) со стороны России. Так называют репрессии, которым авторитарные государства подвергают собственных граждан за границей. Доклад раскрывает, как российские власти давят на своих оппонентов, уехавших из страны, чтобы заставить их замолчать. Вот главное из него.

Что такое транснациональные репрессии

Это широкий набор практик: убийства, нападения, запугивание, возбуждение политически мотивированных уголовных дел, задержания и незаконные депортации, давление на родственников на родине, цифровые атаки. Главное, что объединяет все эти практики, — они используются для давления на соотечественников, живущих за границей.

Авторы доклада добавили к известным методам ТНР два новых, которые Россия стала применять после начала войны с Украиной — отказ во въезде в страну проживания или за рубежом.

Как часто Россия преследует эмигрантов

По данным американской организации Freedom House (она одной из первых выделила транснациональные репрессии в отдельную категорию и стала их отслеживать), с 2014 по 2022 годы к этому методу давления прибегали как минимум 38 стран. По количеству зафиксированных инцидентов Россия оказалась на четвертом месте в мире — после Китая, Турции и Таджикистана.

В России есть давняя традиция преследования критиков власти за границей, самая известная жертва — . Выходец из спецслужб Владимир Путин вернул ТНР как метод борьбы с оппозиционерами. Реализует их в первую очередь ФСБ, но ей помогают СК, МВД, Роскомнадзор, а также Минюст и МИД, отмечало издание «Агентура».

Как было раньше и что изменилось с началом войны

До вторжения России в Украину основным целями ТНР были либо перебежчики (отравления и ), либо противники Рамзана Кадырова (убийства и ). Теперь атаки направлены не только на них (хотя на них тоже, вспомним убийство ), но и на более широкий круг гражданских активистов и журналистов, сообщал исследовательский центр «Коллективное действие».

Увеличению масштаба репрессий способствовала эмиграция из России после начала войны — по примерным оценкам, из страны уехали 800-900 тысяч человек. Сначала многие осели в странах Южного Кавказа и Центральной Азии. Из-за своей близости к России они стали удобным плацдармом для транснациональных репрессий. Позднее часть уехавших перебрались в Евросоюз. «Европа стала не только местом назначения, но и новой линией фронта в глобальном состязании между авторитарными и демократическими представлениями о суверенитете», — говорится в докладе «ОВД-Инфо».

Какие методы чаще всего использует ФСБ — и в каких странах

Согласно докладу, в 2014-2024 годах Россия преследовала как минимум 118 эмигрантов в — из них 89 уже после вторжения в Украину. В абсолютном выражении число жертв утроилось с началом войны, а среднегодовое число инцидентов выросло в восемь раз. В основном за счет нового метода — отказа во въезде. С 2022 года было не меньше 43 подобных инцидентов, чаще всего в Грузии, которая систематически отказывала во въезде россиянам. Грузия же заняла первое место по общему количеству известных случаев ТНР со стороны России — с 2014 года их было не меньше 45.

На втором месте по частоте среди практик ТНР — задержания и аресты по обвинениям российской стороны (41 инцидент с 2014 года). С ними связаны экстрадиции и принудительные высылки (16 инцидентов). Они часто незаконны. В Армении, например, зафиксировано не меньше 10 случаев задержаний и арестов по российским обвинениям; официальных экстрадиций не было, но рассказы пострадавших свидетельствуют, что могли быть неофициальные. «Ко мне пришли шестеро людей в штатском, отвезли в отделение полиции и пытались депортировать в Россию без суда», — сказал один из пострадавших, который провел в полиции шесть часов и вышел благодаря адвокатам.

Оттуда приходят свидетельства прямой передачи людей агентам ФСБ при отклонении формальных запросов на экстрадицию. «Меня поместили в СИЗО для экстрадиции, но прокуратура отказала. Однако через месяц сотрудники службы безопасности [Кыргызстана] передали меня на границе сотрудникам ФСБ России без официальных документов», — рассказал один из источников.

Армения и Казахстан занимают второе и третье места в списке стран, где России чаще всего проводит ТНР. И там, и там зафиксировали по 13 инцидентов.

На четвертом месте Польша — 11 инцидентов, в том числе пять с 2022 года. Это больше, чем в других странах ЕС. В основном они связаны с задержаниями и экстрадициями, часто чеченцев; последний такой случай произошел всего полгода назад. Следом идет Австрия (8 инцидентов с 2014 года), где репрессиям тоже подвергались в основном чеченские активисты.

С 2022 года зафиксированы инциденты в Румынии, Италии (задержания), Испании ( ).

Среди 118 случаев ТНР с 2014 года семь приходятся на убийства или покушения (четвертый по распространенности метод после отказов во въезде, задержаний и депортаций). Но в последнее время Россия стала чаще использовать скрытые методы давления, которые сложнее распознать и которым сложнее противостоять в рамках правовых норм. К ним относятся, например, отказы в продлении загранпаспортов, аннулирование внутренних паспортов или слежка с помощью базы авиаперелетов, доступной для спецслужб РФ.

К чему приводит давление ФСБ

Российские власти рассматривают политэмигрантов как часть внутренней оппозиции и пытаются заставить их отказаться от участия в политической деятельности. И в некоторых случаях это получается. «Я живу в доме с камерами, стараюсь не доверять незнакомым людям, особенно русским. На митинги больше не хожу, хотя раньше активно участвовал. Стараюсь не раскрывать свое местонахождение, минимизировать активность в социальных сетях, избегать публичных мероприятий», — рассказал россиянин, живущий в ЕС.

Что можно с этим сделать

Авторы доклада призвали Евросоюз закрепить определение транснациональных репрессий в международном праве, создать общеевропейский механизм их мониторинга и усилить надзор над собственными институтами (такими как полиция), чтобы они не становились инструментами российских репрессий. «Хотя формальное сотрудничество с Россией не распространено в Европе, риски политически мотивированных депортаций и косвенных высылок реальны и должны быть устранены», — сказано в докладе.

Если вы эмигрант, чтобы снизить свои риски, «ОВД-Инфо» рекомендует персональные данные; сохранить контакты местных правозащитников; обращаться в полицию, если вы заметили что-то подозрительное; в страны, с которыми у России заключены договоры об экстрадиции. Также не стоит нарушать закон в стране пребывания, потому что это в числе прочего грозит депортацией.