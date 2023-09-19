Журналистки «Важных историй» Ирина Долинина и Алеся Мароховская полгода получают угрозы. Издание считает, что за ними следят в Европе

Журналистки «Важных историй» Ирина Долинина и Алеся Мароховская больше полугода получают угрозы. В сообщениях с угрозами им дают понять, что знают, где они живут в Европе. Об этом сообщило само издание.

В ночь на 3 марта 2023 года через форму обратной связи на сайте издания пришло такое сообщение: «Пусть не спят спокойно ваши гниды с улиц [название] и [название]! Привет им!» Как пишут «Важные истории», на указанных в сообщении улицах в тот момент жили Долинина и Мароховская. Отправитель сообщения подписался как «Евгений П» и указал почту [email protected].

Еще одна угроза пришла 24 августа. В ней отправитель написал, что знает о переезде Мароховской. При этом в сообщении говорилось, что журналистку найдут «везде, где бы она не прогуливалась со своей хрипящей псиной». «Важные истории» отмечают, что у журналистки действительно есть собака, которая из-за проблем с дыханием часто издает звуки, похожие на хрип. Таким образом, как делает вывод издание, отправитель дал понять, что следит за Мароховской в Праге.

Новые угрозы в отношении Долининой и Мароховской пришли на прошлой неделе. 19 сентября журналистки планировали улететь в шведский город Гетеборг на международную конференцию журналистов-расследователей. При этом 14 сентября в форму обратной связи издания пришло сообщение от пользователя с электронной почтой [email protected], в котором говорилось, что журналисткам «нельзя ехать в Гетеборг», так как «их знают, где искать».

«Отнеситесь серьезно. Я не хочу напугать. Я хочу помочь. Билеты, отель — все известно. Это не просто слова…» — говорилось в сообщении, пришедшем на следующий день. В нем также были указаны все детали бронирования авиабилетов и гостиницы на имя Мароховской и Долининой.

По мнению бывшего сотрудника одной из европейских спецслужб, угрожавшие, скорее всего, работают на российские власти и у них есть постоянный доступ к данным о перелетах пассажиров внутри Евросоюза. Собеседник «Важных историй», который более 15 лет специализировался на противодействии спецслужбам России и Беларуси за рубежом, отметил, что это могут быть сотрудники ФСБ или «люди, связанные с ними».

«Часто ФСБ действует руками местной организованной преступности. Такая тактика запугивания похожа на стиль российских силовиков, чтобы создать давление и психологически надломить журналистов», — сказал он.

22 июня 2023 года Галина Тимченко — сооснователь, генеральный директор и издатель «Медузы» — получила уведомление от Apple о том, что проправительственные хакеры могли атаковать ее айфон. Специалисты Access Now — организации, которая отстаивает цифровые права людей по всему миру, — совместно с исследователями из Citizen Lab выяснили, что на телефон Тимченко была установлена шпионская программа Pegasus. Специалисты обнаружили, что айфон был заражен 10 февраля 2023 года или около этой даты. В это время Тимченко, которая живет в Латвии, находилась в Берлине на закрытой встрече, в которой участвовали представители независимых российских СМИ.

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