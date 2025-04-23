Журналисты «Новой газеты Европа» выяснили, как электрический пикап Cybertruck компании Tesla, на котором летом 2024 года по Грозному катался глава Чечни Рамзан Кадыров, попал в Россию. По данным издания, автомобиль через посредников продала компания All Stop Motors, зарегистрированная в американском штате Джорджия, а конечным получателем выступил один из чеченских чиновников. «Медуза» пересказала этот материал.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в августе 2024 года прокатился по пустым улицам Грозного на электромобиле Cybertruck с пулеметом, установленным в кузове. Кадыров говорил, что «получил» электрический пикап «от уважаемого» главы Tesla Илона Маска. «Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону , где будет востребован в соответствующих условиях», — заявил глава Чечни.

Видео из телеграм-канала Рамзана Кадырова Meduza

Как выяснила «Новая газета Европа», согласно базе данных «Росстандарта», в Россию с 2022 года зарегистрировали как минимум 4500 автомобилей Tesla, в том числе 21 Cybertruck, из них один — в Чечне. Чеченский Cybertruck оформлен на Шамиля Амиева, жителя села в Гудермесском районе Чечни. Предполагается, что Амиев — Адама Алханова, министра здравоохранения Чечни и зятя Кадырова.

Авторы расследования, зная автомобиля, отследили, как Cybertruck попал из США в Чечню. Машину продала компания All Stop Motors LLС., зарегистрированная в городе Мариетта под Атлантой в штате Джорджия. Начиная с февраля 2022 года, компания поставила сотни автомобилей в страны, граничащие с Россией: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Покупателями выступали граждане этих стран, причем один и тот же человек мог в течение месяца купить сразу несколько автомобилей, чтобы в дальнейшем отправить их в Россию.

Журналистка «Новой газеты» посетила офис, где зарегистрирована компания All Stop Motors. В здании оказалось 75 компаний, связанных с автобизнесом, однако в рабочий день там никого не оказалось. «На всем виден толстый слой пыли, посеревший от грязи ковер явно давно не чистили, пахнет затхлостью», — описала обстановку в офисе журналистка издания. Газета пыталась связаться с компанией по известному номеру телефона, но никто не ответил. Письмо, отправленное по электронной почте, не было доставлено, поскольку такого почтового ящика не существует или его отключили.

Автомобиль Cybertruck, на котором катался Кадыров, 23 июля 2024 года у All Stop Motors купила 31-летняя гражданка Казахстана Жулдызым Шаймаранова, а уже 26 июля машина попала в Чечню. Шаймаранова не занимает высоких должностей, не владеет и не управляет крупным бизнесом, она прописана в хрущевке в удаленном районе Алматы. Но, как выяснили журналисты, в 2023-2024 годах она ввезла в Казахстан два BMW и три Tesla, которые затем попали в Россию. Судя по ее инстаграму, Шаймаранова работает в компании WWTech, которая продает и обслуживает автомобили в Казахстане. У компании есть партнеры в США, откуда поступают машины, а также в Москве.

Илон Маск отрицал, что дарил машину Кадырову. «Ты серьезно такой отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу?», — написал Маск в соцсети X, комментируя пост журналиста Сэта Абрамсона. Рамзан Кадыров заявил в сентябре, что Маск поступил «не по-мужски» — удаленно отключил Cybertruck, отправленный на войну. Еще через несколько месяцев, в декабре, Кадыров признался, что Маск не дарил ему автомобиль: «Машина не моя была — я эту шутку придумал».

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