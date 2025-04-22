Директор главной спецслужбы Израиля обвинил премьер-министра в попытке использовать ее для подавления протестов Нетаниягу подозревает силовиков в заговоре против него

Биньямин Нетаниягу Atef Safadi / EPA / Scanpix / LETA

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу обвинили в попытках использовать самую могущественную спецслужбу страны — Службу общей безопасности (ШАБАК) — в качестве политического орудия против своих оппонентов. Причем обвинил не кто-нибудь, а директор ШАБАК Ронен Бар. Израиль оказался на пороге конституционного кризиса.

Правительство Нетаниягу 21 марта проголосовало за увольнение Бара с поста директора ШАБАК. Премьер заявил, что утратил к нему доверие, и возложил на спецслужбу ответственность за то, что она не смогла ни предотвратить, ни даже своевременно предупредить политическое руководство Израиля об атаке террористов ХАМАС 7 октября 2023 года.

Несколько общественных организаций и оппозиционных партий тут же подали в Верховный суд иск о неправомерности этого решения. По их мнению, оно продиктовано политическими соображениями: незадолго до увольнения Бар начал расследование в отношении нескольких приближенных Нетаниягу, подозреваемых в работе на Катар. Верховный суд заморозил увольнение Бара.

В рамках разбирательства Бар дал Верховному суду письменные показания с изложением своей версии, почему Нетаниягу решил его уволить. Эти показания существуют в двух версиях: полная — 31 страница с приложением документальных подтверждений слов Бара — доступна только суду и премьеру; и публичная — восемь страниц с кратким изложением позиции директора ШАБАК. Публичная версия была обнародована в понедельник, 21 апреля.

Бар фактически обвиняет Нетаниягу в нарушении принципа, который на иврите называется ממלכתיות [мамлахтиют], что можно приблизительно перевести как «государственничество» или «служение общественным интересам». Этот принцип прямо прописан в Законе о ШАБАК: «Служба будет действовать в духе служения общественным интересам [и] не будет заниматься продвижением партийно-политических интересов» (статья 4, пункт «гимель»). По словам директора ШАБАК, Нетаниягу требовал верности себе лично, а не государству.

Ронен Бар Yossi Zeliger / AFP / Scanpix / LETA

Еще в октябре 2023 года, вскоре после нападения ХАМАС, Бар взял на себя личную ответственность за провал системы безопасности. Фактически это означало обещание уйти в отставку сразу после окончания войны. Бар, наряду с директором внешней разведки «Мосад» Давидом Барнеа, руководил переговорами с ХАМАС об освобождении израильских заложников. Согласно его показаниям, его отношения с Нетаниягу оставались рабочими до ноября 2024 года.

Разлад, по словам Бара, начался с того, что он одобрил начало расследования утечек секретных сведений из канцелярии премьер-министра. Речь идет о нескольких «сливах» в иностранную прессу (в частности, в британскую газету The Jewish Chronicle и в немецкую Bild), которые должны были продемонстрировать, что война в секторе Газа затягивается из-за недоговороспособности ХАМАС, а не израильского правительства. Подозреваемыми в этих «сливах» оказались несколько помощников Нетаниягу, в том числе Эли Фельдштейн, который официально не числился сотрудником канцелярии премьера, но фактически выполнял функции представителя Нетаниягу по связям с журналистами, пишущими о войне.

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Кроме того, Бар утверждает, что Нетаниягу пытался с его помощью избежать дачи показаний в суде по трем делам о коррупции, в которых он является обвиняемым. Эти дела тянутся с 2019 года. Начало допросов Нетаниягу в суде было назначено на декабрь 2024-го. А в ноябре премьер-министр попросил Бара подписать документ, подготовленный его юристами. В нем говорилось, что глава правительства не может давать показания по соображениям государственной безопасности. Бар отказался его подписывать. Несколько следующих месяцев Нетаниягу пришлось регулярно являться в суд.

Отношения премьера с директором ШАБАК еще больше осложнились в феврале 2025 года из-за «Катаргейта» — еще одного расследования в отношении помощников Нетаниягу, на сей раз по подозрению в том, что они получали деньги от правительства Катара и в обмен продвигали интересы этого государства в израильской прессе — а может, и не только в прессе. Среди фигурантов этого дела оказался тот же Эли Фельдштейн.

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Еще одной причиной недовольства Нетаниягу Бар называет отчет ШАБАК о причинах провала 7 октября. Этот отчет служба выпустила в марте 2025 года. В нем среди прочего говорится, что ответственность за провал лежит не только на армии и спецслужбах, но и на политическом руководстве Израиля, которое выбрало неверную стратегию по отношению к ХАМАС. Нетаниягу (небезосновательно) воспринял это утверждение как выпад против себя. Представляя отчет, Бар подчеркнул, что для полноценной работы над ошибками необходимо создать государственную комиссию по расследованию провала 7 октября. Нетаниягу упорно сопротивляется созданию такой комиссии, настаивая, что война еще не закончена и расследование помешает армии и политическому руководству сосредоточиться на победе над террористами ХАМАС.

Бар в своих показаниях также утверждает, что Нетаниягу несколько раз просил его принять меры в отношении людей, которые выступали против премьера, в том числе против его судебной реформы в 2023 году. В частности, он хотел получить от ШАБАК данные об особо активных участниках акций, а также выявить «спонсоров протестов». По словам Бара, с такими просьбами Нетаниягу обращался, когда заканчивались официальные встречи, и делал это без свидетелей. Директор ШАБАК подчеркивает, что всякий раз прямо ему отказывал.

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Нетаниягу и его сторонники убеждены, что вся эта вереница скандалов — часть заговора «глубинного государства», прежде всего силовиков и юридического сообщества, против премьера. Противники не могут победить Нетаниягу на выборах (что, в общем, правда) — и поэтому пытаются его посадить, испортить его репутацию и ограничить его полномочия под предлогом защиты системы сдержек и противовесов, независимости суда и спецслужб и так далее.

Судя по показаниям Бара, Нетаниягу предчувствует, что его затяжное противостояние с ШАБАК, Верховным судом и юридической советницей правительства (генпрокурором) Гали Бахарав-Миарой может привести Израиль к полномасштабному конституционному кризису, когда разные органы власти будут издавать противоречащие друг другу распоряжения, и никто не будет понимать, кому подчиняться. На этот случай он пытался добиться от Бара обещания, что ШАБАК встанет на сторону премьера. Бар такого обещания не дал.

По сведениям израильской прессы, за пару дней до того, как Бар представил Верховному суду свои показания, канцелярия Нетаниягу просила его этого не делать. В обмен ему обещали отменить решение о его увольнении и позволить ему уйти в отставку по собственному желанию.

Когда же Бар все же дал показания, канцелярия заявила, что они «полны лжи». Согласно заявлению, даже тех просчетов, которые Бар сам признает, достаточно, чтобы уволить его из ШАБАК. Нетаниягу никогда не требовал от Бара ничего незаконного, подчеркивается в заявлении. В то же время Бар обвиняется в том, что во время протестов 2023 года он не отреагировал должным образом на призывы к насилию в отношении премьера. Что же касается связи между началом расследования «Катаргейта» и увольнением Бара, канцелярия Нетаниягу настаивает, что не увольнение стало реакцией премьера на расследование, а наоборот, начало расследования было попыткой предотвратить увольнение.

Оппозиция в кнессете уже призывает юридическую советницу Гали Бахарав-Миару начать уголовное расследование против Нетаниягу на основании показаний Бара.

«Медуза»