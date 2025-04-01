Премьер-министр Израиля постоянно ходит на допросы. Теперь еще и по делу, известному как «Катаргейт» Его сотрудников подозревают в работе на Катар, где укрываются лидеры ХАМАС

Биньямин Нетаниягу, март 2025 года Leo Correa / AP / Scanpix / LETA

Полиция Израиля 31 марта допросила премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу по делу о коррупции в его канцелярии. Дело известно как «Катаргейт». Оно началось в феврале 2025 года с журналистского расследования Офера Хадада с 12-го канала израильского телевидения. Журналист назвал троих сотрудников канцелярии Нетаниягу, которые получали деньги от Катара в обмен на продвижение интересов эмирата — это Срулик Эйнхорн, Йонатан Урих и Эли Фельдштейн.

Между Израилем и Катаром нет официальных дипломатических отношений, но имеются интенсивные деловые и политические связи. Катар — один из посредников в переговорах между Израилем и террористами ХАМАС. Вместе с тем он основной спонсор ХАМАС и других исламистских организаций по всему миру — прежде всего через сеть «Братьев-мусульман», которая уже несколько десятилетий находится под покровительством катарской эмирской династии Аль Тани. Многие видные функционеры ХАМАС живут в Катаре.

Разоблачения Хадада вызвали в Израиле политический скандал. Оппозиционные депутаты кнессета направили запрос в Службу общей безопасности (ШАБАК) с требованием провести официальное расследование. В конце февраля юридическая советница правительства (этот пост соответствует должности генпрокурора в других странах) Гали Бахарав-Миара распорядилась, чтобы ШАБАК и полиция открыли дело. Суд запретил разглашать его обстоятельства.

Как следует из расследования 12-го канала, американский лоббист Джей Футлик, зарегистрированный в США как агент Катара, получал деньги от катарского правительства и переводил их израильскому бизнесмену Гилю Биргеру, а тот платил Фельдштейну. Биргер настаивает, что именно Футлик был заказчиком, а он лишь помогал по старой дружбе с переводом денег.

Все трое фигурантов «Катаргейта» также являются фигурантами другого громкого дела — об утечке секретных сведений, связанных с войной в секторе Газа. Это дело началось осенью 2024 года. В британской газете The Jewish Chronicle вышла заметка, в которой утверждалось, что лидер ХАМАС Яхья Синвар намеревался, прикрываясь израильскими заложниками, бежать из Газы в Египет, а оттуда в Иран. Вскоре в немецкой газете Bild вышла заметка о том, что Синвар затягивает войну и переговоры о ее завершении. Bild ссылался на некий документ, обнаруженный израильскими военными на компьютере, который якобы принадлежал Синвару.

Протест против дела об утечке документов ЦАХАЛ. На плакате Эли Фельдштейн назван «национальным героем». Ноябрь 2024 года

Заметку в The Jewish Chronicle впоследствии удалили, признав полностью сфабрикованной. Что касается материала Bild, ЦАХАЛ официально заявил, что документ, на который ссылалась газета, был не планом, утвержденным Синваром, а лишь одним из многих предложений, которые он рассматривал. Этот документ не отражал позицию руководства ХАМАС. Более того, в Bild обнаружились цитаты, которых просто не было в первоисточнике.

По неподтвержденным данным, Йонатана Уриха, сотрудника пресс-службы премьер-министра, подозревают в том, что он дал Эли Фельдштейну указание передать «план Синвара» Срулику Эйнхорну, который формально не связан с премьерской канцелярией, но прежде работал в партии Нетаниягу «Ликуд». Эйнхорн, в свою очередь, передал материал журналистам Bild.

При этом Фельдштейн считался представителем премьера по связям с военными корреспондентами, хотя формально не являлся сотрудником его канцелярии.

Очевиден политический смысл этих сливов: израильскому политическому руководству осенью 2024 года, после года войны, нужно было убедить западную публику, что именно ХАМАС виноват в том, что до сих пор не достигнуто соглашение о прекращении огня. Представители Нетаниягу при этом подчеркивали, что премьер и его канцелярия не имеют к делу никакого отношения.

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Что касается «Катаргейта», несколько израильских журналистов сообщили, что Фельдштейн предлагал им разные материалы, которые должны были улучшить имидж Катара в Израиле, в том числе интервью с высокопоставленными катарскими чиновниками. Какие еще услуги Фельдштейн мог оказывать Катару, неясно. Но он имел доступ к некоторым израильским разведданным, касающимся Катара.

Также полиция подозревает, что Урих передал Джею Футлику (лоббисту, работающему на Катар) некие секретные сведения.

Фельдштейн и Урих находятся под стражей. Нетаниягу заявил, что его политические оппоненты «захватили их в заложники». Что касается третьего фигуранта дела, Срулика Эйнхорна, то он находится в Сербии.

Нетаниягу с самого начала «Катаргейта» называл его «охотой на ведьм». Как и в случае с несколькими коррупционными делами против него, премьер-министр Израиля утверждает, что это попытка его политических оппонентов расправиться с ним через суд, раз уж у них не получается победить его на выборах. Участниками заговора против себя он называет едва ли не весь израильский юридический истеблишмент, который видит угрозу для себя в продвигаемой им судебной реформе.

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В конце марта, когда начались аресты в связи с «Катаргейтом», Нетаниягу уволил директора ШАБАК Ронена Бара. Публично он сказал, что «утратил доверие» к Бару, но никто не поверил в то, что эта «утрата» случайно совпала с развитием «Катаргейта».

Верховный суд сразу заморозил увольнение Бара, поскольку у Нетаниягу конфликт интересов: ШАБАК ведет расследование, — собственно, «Катаргейт», — которое угрожает его политической карьере. Нетаниягу не обратил на это внимания и 31 марта назначил нового директора ШАБАК — Эли Шарвита, бывшего командующего Военно-морскими силами. Тем самым он нарушил традицию, по которой преемником главы израильской спецслужбы становится кто-то из его заместителей. Впрочем, уже через сутки назначение Шарвита было отменено. В эти сутки вместился допрос Нетаниягу в связи с «Катаргейтом» в качестве свидетеля.

Вскоре после увольнения Бара правительство Нетаниягу вынесло вотум недоверия юридической советнице Гали Бахарав-Миаре, которую считает чуть ли не главой «заговора юристов» против премьера. Просто уволить ее правительство не может. Дело, по всей вероятности, будет решаться опять-таки в Верховном суде.

Биньямин Нетаниягу проходит обвиняемым по трем коррупционным делам. Вот уже несколько месяцев он делит время между основной работой и дачей показаний в суде. Он в открытом политическом конфликте с Верховным судом и генпрокурором. Не исключено, что и в «Катаргейте» он в конце концов превратится из свидетеля в обвиняемого.

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