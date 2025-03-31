Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу назначил на пост главы Службы общей безопасности Израиля ШАБАК (она же «Шин-Бет») вице-адмирала Эли Шарвита, ранее командовавшего Военно-морскими силами.

Шарвит, говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра, которое цитирует The Times of Israel, «именно тот человек, способный вести „Шин-Бет“ по пути, который продолжит славные традиции организации».

При этом формально предшественник Шарвита на посту главы ШАБАК Ронер Бар, за отставку которого кабинет министров проголосовал 21 марта, пока не уволен с поста главы Службы общей безопасности Израиля.

Решение о его увольнении, принятое правительством, оспорено в суде, который пока не вынес свой вердикт.

Как отмечает The Times of Israel, Шарвит не владеет арабским языком и никогда ранее не занимался вопросами, связанными с палестинцами, что, впрочем, не является необычным для руководителей ШАБАК. При этом Шарвит участвовал в протестах против судебной реформы, которую в 2023 году пытался провести Нетаниягу.

Служба общей безопасности — внутренняя разведывательная служба Израиля, играющая ключевую роль в войне.

Ронер Бар стал первым в истории главой ШАБАК, уволить которого попыталось правительство.

ШАБАК подвергся критике после нападения террористов на Израиль в 2023 году. В отчете о деятельности спецслужбы, опубликованном в марте 2025 года, говорилось, что ШАБАК получал сигналы о подготовке нападения, но не предпринял серьезных мер, чтобы помешать террористам. При этом в ШАБАК отметили, что к этому положению дел привела политика руководства Израиля, опиравшаяся на представление о том, что ХАМАС в секторе Газа находится в стадии «затишья».