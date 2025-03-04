Служба безопасности Израиля выпустила отчет о причинах провала перед нападением ХАМАС 7 октября. К этому привела в том числе политика руководства страны

Служба общей безопасности Израиля ШАБАК («Шин-Бет») вслед за Армией обороны опубликовала свой отчет о причинах провала, в результате которого 7 октября 2023 года произошло нападение ХАМАС.

В отчете отмечаются недостатки системы предупреждения: несмотря на то, что ШАБАК в ночь на 7 октября получала сигналы о подготовке атаки, это не привело к принятию серьезных мер. Также у «Шин-Бет» было «неправильное понимание» прочности границы Израиля с сектором Газа и способности израильских военных отреагировать на нападение, говорится в отчете.

Кроме того, Служба безопасности ссылается на нечеткое разделение ответственности между ней и Армией обороны Израиля относительно того, кто должен предупреждать о подготовке атак — особенно с учетом того, что ХАМАС в предшествующие годы превратился из небольшой террористической группировки в полноценную военную силу.

«Шин Бет» признает, что знала о двух планах вторжения ХАМАС, найденных израильской разведкой несколькими годами ранее, но они «не были обработаны должным образом». Служба безопасности недооценила угрозу, сочтя, что ХАМАС занят в основном терактами на Западном берегу Иордана.

Также в отчете приведены основные причины, которые позволили террористам нарастить свои силы и начать наступление. В «Шин-Бет» считают, что к этому привела политика руководства Израиля, которая опиралась на представление о том, что ХАМАС в секторе Газа находится в стадии «затишья». В это время террористы напротив усиливались — в том числе благодаря притоку денег из Катара, которые передавались военному крылу ХАМАС. Также «Шин-Бет» упрекает руководство страны в постоянном ослаблении сдерживания террористов и попытке избежать наступательных инициатив.

Многие из выводов отчета «Шин-Бет» остаются засекреченными, поскольку они раскроют инструменты и методы работы Службы безопасности, отмечает The Times of Israel. Кроме того, по словам главы «Шин-Бет» Ронена Бара, для окончательных выводов по-прежнему необходимо провести более широкое расследование на государственном уровне.

28 февраля результаты внутреннего расследования провала военных при нападении ХАМАС 7 октября 2023 года опубликовала Армия обороны Израиля. Основные выводы заключаются в том, что ЦАХАЛ «не смог защитить израильских мирных жителей», не был готов к широкомасштабной внезапной атаке и не имел полной картины нападения в течение первых нескольких часов. Глава Генштаба Армии обороны Израиля генерал-майор Херци Халеви полностью взял на себя ответственность за провал.

Глава ШАБАК Ронен Бар в октябре 2023 года взял на себя личную ответственность за то, что нападение ХАМАС не было предотвращено. Ожидается, что он уйдет в отставку после окончания войны. Весной 2024 года в отставку также подал глава управления военной разведки Армии обороны Израиля Аарон Халива, также взявший на себя ответственность.

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