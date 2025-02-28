ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования нападения ХАМАС 7 октября Большинство убийств мирных жителей произошли в первые шесть часов, когда южная дивизия Армии обороны Израиля была разгромлена

Уничтоженный израильский танк на границе сектора Газа, 7 октября 2023 года Yousef Masoud / AP / Scanpix / LETA

Армия обороны Израиля опубликовала результаты внутреннего расследования провала ЦАХАЛ при нападении ХАМАС 7 октября 2023 года.

В качестве основных причин провала Армии обороны Израиля приводятся следующие:

Атака террористов ХАМАС была неожиданной, а разведка о ней не предупредила. Вторжение никогда не считалось реальной угрозой, и ЦАХАЛ не рассматривал сценарий внезапного нападения.

ЦАХАЛ был застигнут врасплох числом террористов ХАМАС и их мобильностью, а также количеством районов, подвергшихся атаке.

Численность израильских военных была значительно меньше, чем число террористов.

В отчете говорится, что ХАМАС начал вторжение в 6:29 утра 7 октября с участием более пяти тысяч террористов. Одновременно с этим по территории Израиля было выпущено около 4700 ракет. ХАМАС атаковал с земли, воды и воздуха, при этом 59-километровую границу охраняли всего 767 израильских военнослужащих, многие из которых были убиты. Террористам ХАМАС удалось прорвать заграждение на границе Израиля с сектором Газы в 114 местах.

Ракетный обстрел со стороны сектора Газа, 7 октября 2023 года Fatima Shbair / AP / Scanpix / LETA

Пожар после запуска ракет из сектора Газа в Ашкелоне, 7 октября 2023 года Amir Cohen / Reuters / Scanpix / LETA

Большинство убийств мирных жителей, совершенных террористами, произошли в течение первых шести часов после вторжения, говорится в отчете. Отвечающая за защиту юга Израиля дивизия «Газа» была при этом фактически разгромлена — в том числе из-за нападения ХАМАС на ее штаб-квартиру на базе Реим. Однако Генштаб вовремя не осознал, что дивизия пала, и не смог составить полную картину оперативной обстановки.

Контроль над захваченными территориями Армия обороны Израиля смогла вернуть только вечером, а операция по «зачистке» заняла еще несколько дней. В ходе нападения ХАМАС были убиты более 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями. Еще 251 человек попал в заложники, их увезли в сектор Газа.

Также в отчете рассматриваются действия израильской авиации в ответ на нападение. В 7:55 утра израильские истребители предприняли атаку, включающую бомбардировку туннелей ХАМАС и подземных командных центров. В 9:30 командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар отдал приказ нанести удар по приграничной зоне, чтобы не допустить возвращения террористов в сектор Газа. При этом как минимум одна заложница, похищенная террористами, Эфрат Кац, была убита, когда воздушные силы Израиля нанесли удар по автомобилю террористов.

В отчете отмечается, что ЦАХАЛ оказался не готов к вторжению, поскольку Армия обороны Израиля на протяжении нескольких лет считала, что ХАМАС в Газе не представляет значительной угрозы и не заинтересован в развязывании большой войны. И хотя накануне нападения Армия обороны Израиля выявила признаки необычной активности ХАМАС, командование посчитало, что они не означают неизбежной атаки.

Вторжение террористов ХАМАС на юг Израиля, 7 октября 2023 года Apaimages / SIPA / Scanpix / LETA

Палестинские террористы с телом захваченной заложницы Шани Лук, которая была убита, 7 октября 2023 года Ali Mahmud / AP / Scanpix / LETA

При этом, хотя подобная атака со стороны ХАМАС не считалась реальной угрозой, решения, принятые в первые часы израильским командованием, были разумными, а развертывание сил адекватным, отмечается в отчете. Но надзор за развертыванием войск был недостаточным.

Основные выводы, к которым пришли военные, заключаются в том, что ЦАХАЛ «не смог защитить израильских мирных жителей», не был готов к широкомасштабной внезапной атаке и не имел полной картины нападения в течение первых нескольких часов, что стало серьезной проблемой. Кроме того, резервных сил ЦАХАЛ оказалось недостаточно, чтобы справиться с происходящим, а восстановление контроля над захваченными территориями заняло много времени, в течение которого многие люди были убиты и похищены.

Расследование проводилось внутри Армии обороны Израиля без привлечения Службы общей безопасности Израиля ШАБАК и израильской полиции, чтобы не допустить координации в вероятных будущих показаниях. ЦАХАЛ подчеркивает, что внутреннее расследование не отменяет необходимость проведения государственного расследования.

После публикации отчета глава Генштаба Армии обороны Израиля, генерал-майор Херци Халеви, выступил с заявлением, в котором полностью взял на себя ответственность за провал. В январе он объявил, что подаст в отставку 6 марта 2025 года, а до этого планирует завершить расследование нападения ХАМАС и укрепить армию.