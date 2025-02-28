ЦАХАЛ опубликовал результаты расследования нападения ХАМАС 7 октября Большинство убийств мирных жителей произошли в первые шесть часов, когда южная дивизия Армии обороны Израиля была разгромлена
Армия обороны Израиля опубликовала результаты внутреннего расследования провала ЦАХАЛ при нападении ХАМАС 7 октября 2023 года.
В качестве основных причин провала Армии обороны Израиля приводятся следующие:
- Атака террористов ХАМАС была неожиданной, а разведка о ней не предупредила. Вторжение никогда не считалось реальной угрозой, и ЦАХАЛ не рассматривал сценарий внезапного нападения.
- ЦАХАЛ был застигнут врасплох числом террористов ХАМАС и их мобильностью, а также количеством районов, подвергшихся атаке.
- Численность израильских военных была значительно меньше, чем число террористов.
В отчете говорится, что ХАМАС начал вторжение в 6:29 утра 7 октября с участием более пяти тысяч террористов. Одновременно с этим по территории Израиля было выпущено около 4700 ракет. ХАМАС атаковал с земли, воды и воздуха, при этом 59-километровую границу охраняли всего 767 израильских военнослужащих, многие из которых были убиты. Террористам ХАМАС удалось прорвать заграждение на границе Израиля с сектором Газы в 114 местах.
Большинство убийств мирных жителей, совершенных террористами, произошли в течение первых шести часов после вторжения, говорится в отчете. Отвечающая за защиту юга Израиля дивизия «Газа» была при этом фактически разгромлена — в том числе из-за нападения ХАМАС на ее штаб-квартиру на базе Реим. Однако Генштаб вовремя не осознал, что дивизия пала, и не смог составить полную картину оперативной обстановки.
Контроль над захваченными территориями Армия обороны Израиля смогла вернуть только вечером, а операция по «зачистке» заняла еще несколько дней. В ходе нападения ХАМАС были убиты более 1200 человек, большинство из которых были мирными жителями. Еще 251 человек попал в заложники, их увезли в сектор Газа.
Также в отчете рассматриваются действия израильской авиации в ответ на нападение. В 7:55 утра израильские истребители предприняли атаку, включающую бомбардировку туннелей ХАМАС и подземных командных центров. В 9:30 командующий ВВС Израиля генерал-майор Томер Бар отдал приказ нанести удар по приграничной зоне, чтобы не допустить возвращения террористов в сектор Газа. При этом как минимум одна заложница, похищенная террористами, Эфрат Кац, была убита, когда воздушные силы Израиля нанесли удар по автомобилю террористов.
В отчете отмечается, что ЦАХАЛ оказался не готов к вторжению, поскольку Армия обороны Израиля на протяжении нескольких лет считала, что ХАМАС в Газе не представляет значительной угрозы и не заинтересован в развязывании большой войны. И хотя накануне нападения Армия обороны Израиля выявила признаки необычной активности ХАМАС, командование посчитало, что они не означают неизбежной атаки.
При этом, хотя подобная атака со стороны ХАМАС не считалась реальной угрозой, решения, принятые в первые часы израильским командованием, были разумными, а развертывание сил адекватным, отмечается в отчете. Но надзор за развертыванием войск был недостаточным.
Основные выводы, к которым пришли военные, заключаются в том, что ЦАХАЛ «не смог защитить израильских мирных жителей», не был готов к широкомасштабной внезапной атаке и не имел полной картины нападения в течение первых нескольких часов, что стало серьезной проблемой. Кроме того, резервных сил ЦАХАЛ оказалось недостаточно, чтобы справиться с происходящим, а восстановление контроля над захваченными территориями заняло много времени, в течение которого многие люди были убиты и похищены.
Расследование проводилось внутри Армии обороны Израиля без привлечения Службы общей безопасности Израиля ШАБАК и израильской полиции, чтобы не допустить координации в вероятных будущих показаниях. ЦАХАЛ подчеркивает, что внутреннее расследование не отменяет необходимость проведения государственного расследования.
После публикации отчета глава Генштаба Армии обороны Израиля, генерал-майор Херци Халеви, выступил с заявлением, в котором полностью взял на себя ответственность за провал. В январе он объявил, что подаст в отставку 6 марта 2025 года, а до этого планирует завершить расследование нападения ХАМАС и укрепить армию.