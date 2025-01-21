Глава Генштаба Армии обороны Израиля объявил, что подаст в отставку. Он признал ответственность за провал ЦАХАЛ 7 октября 2023 года

Глава Генштаба Армии обороны Израиля, генерал-майор Херци Халеви, объявил, что подаст в отставку 6 марта 2025 года.

В заявлении Халеви говорится, что он покидает армию после признания своей ответственности за провал ЦАХАЛ 7 октября — и в момент, когда израильские военные «добились значительных успехов и находятся в процессе реализации соглашения об освобождении заложников».

Халеви заявил, что до своей отставки планирует завершить расследование нападения ХАМАС 7 октября и укрепить безопасность армии, а затем передаст командование своему преемнику. Он уведомил об этом министра обороны Исраэля Каца и премьер-министра страны Биньямина Нетаниягу.

В письме Халеви Исраэлю Кацу, которое цитируют израильские СМИ, говорится, что утром 7 октября Армия обороны Израиля под его командованием «не справилась со своей миссией по защите граждан». «Государство Израиль заплатило тяжелую и болезненную цену — потерянными жизнями, взятыми заложниками и ранеными как физически, так и морально. <…> Моя ответственность за эту ужасную неудачу сопровождает меня каждый день, каждый час и останется со мной на всю оставшуюся жизнь», — пишет Халеви.

По его словам, Армия обороны Израиля после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года осуществила «беспрецедентный и обширный процесс расследования», которое находится на завершающей стадии и уже дало важные уроки.

Вслед за Халеви об отставке объявил также глава Южного командования ЦАХАЛ генерал-майор Ярон Финкельман. Причиной этого решения он также назвал ответственность за неудачи ЦАХАЛ в преддверии нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Он добавил, что 7 октября не выполнил свой долг по защите Западного Негева и жителей, атакованных террористами.

Министр обороны Исраэль Кац выразил признательность Халеви и поблагодарил его за его вклад в ЦАХАЛ на протяжении всех лет службы. В канцелярии премьер-министра заявили, что Нетаниягу также поблагодарил Халеви и договорился встретиться с ним «в ближайшие дни»