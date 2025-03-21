Правительство Израиля единогласно проголосовало за увольнение главы Службы общей безопасности Израиля ШАБАК (она же «Шин-Бет») Ронена Бара, сообщает The Times of Israel.

Кабинет премьер-министра Биньямина Нетаниягу принял такое решение на заседании в ночь на 21 марта, сообщили в канцелярии главы правительства. Последним рабочим днем Ронера Бара станет 10 апреля, но он может уйти и раньше, если правительство быстрее одобрит нового руководителя ШАБАК.

Выступая на заседании, Нетаниягу заявил, что перестал верить Бару после того, как террористы ХАМАС напали на Израиль 7 октября 2023 года. Премьер-министр также заявили, что Бар — «мягкий» человек и «не тот, кто может реабилитировать организацию».

«Я много лет веду дипломатические переговоры. У него был мягкий и недостаточно агрессивный подход [в переговорах с террористами ХАМАС о заложниках]», — заявил Нетаниягу. По его словам, после того, как Бара исключили из команды переговорщиков с ХАМАС, заменив на другого сотрудника Службы общей безопасности, «утечки информации резко сократились, и в результате очень успешных переговоров нам удалось вернуть заложников».

Ронер Бар не присутствовал на заседании. Он направил кабинету министров письмо, в котором осудил «необоснованные претензии правительства», которое, по его словам, стремится «нарушить способность ШАБАК выполнять свою роль».

Бар считает, что Нетаниягу предпринимает шаги, которые ослабляют Израиль. Он заявил, что у премьер-министра нет оснований утверждать, что они не доверяют друг другу, «за исключением случаев, когда реальное намерение, которое я, очевидно, не понял, состояло в том, чтобы вести переговоры, не достигая соглашения». Он добавил, что решение Нетаниягу отстранить его и главу службы внешней разведки «Моссад» Давида Барнеа от участия в переговорах о заложниках «нанесло вред команде и никак не способствовало их освобождению».

Правительство Израиля впервые в истории страны уволило главу Службы общей безопасности — внутренней разведывательной службы Израиля, играющей ключевую роль в войне.

ШАБАК в феврале 2025 года начал расследование в отношении высокопоставленных советников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, заподозрив их в предполагаемых связях с Катаром (так называемый Катаргейт). По версии следователей, правительство Катара наняло несколько израильских чиновников, чтобы лоббировать интересы страны. Катар известен тем, что поддерживает террористов ХАМАС.

ШАБАК ранее подготовил отчет, в котором проанализировал, почему террористы ХАМАС смогли напасть на Израиль 7 октября 2023 года. Выдержки из отчета распространили израильские СМИ. В нем говорилось, что ШАБАК получал сигналы о подготовке нападения, но не предпринял серьезных мер, чтобы помешать террористам. Среди прочего в отчете отмечалось, что террористы смогли нарастить свои силы и начать наступление, поскольку руководство Израиля считало, что ХАМАС в секторе Газа находится в стадии «затишья». После нападения террористов ХАМАС на Израиль Ронен Бар взял на себя личную ответственность за то, что власти страны не предотвратили случившееся.

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