Премьер-министр Израиля собирается объявить о заморозке судебной реформы Она расколола страну. Массовые протесты продолжаются почти три месяца. Объявлена всеобщая забастовка

Акция протеста после увольнения министра обороны Йоава Галанта, выступившего против судебной реформы. Тель-Авив, 26 марта 2023 года Nir Elias / Reuters / Scanpix / LETA

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу намерен объявить о заморозке судебной реформы, вызвавшей массовые протесты в стране, пишет The Jerusalem Post. По данным радио Kan, об этом он, в частности, заявил главе парламентской коалиции после совещания с руководителями фракций. Ожидается, что 27 марта Нетаниягу выступит с обращением к нации, где публично расскажет о будущем реформы. Его выступление было запланировано на утро, однако затем его перенесли на неопределенный срок.

В рамках судебной реформы правительство Нетаниягу планировало ограничить полномочия Верховного суда, которые позволяют ему отменять решения законодательной и исполнительной ветвей власти. По мнению критиков суда, он злоупотребляет этими полномочиями, вмешиваясь в политические, а не в юридические аспекты законотворческой деятельности. Среди прочего разработчики реформы предложили усилить контроль парламента над Верховным судом и разрешить депутатам отменять решения судей. Противники изменений заявили об узурпации власти в стране правящей коалицией во главе с партией Нетаниягу «Ликуд».

Протесты в Израиле против судебной реформы продолжаются почти три месяца. Кроме отказа от идеи ограничить полномочия Верховного суда, некоторые протестующие требуют отставки Нетаниягу, который находится под следствием .

В ночь на 27 марта протесты привели к столкновениям с полицией — после того как Нетаниягу решил отправить в отставку главу Минобороны Йоава Галанта, выступившего против судебной реформы. Нетаниягу заявил, что потерял доверие к Галанту, который, по его словам, «действовал за спиной правительства». Как отмечает The Guardian, Галант стал первым высокопоставленным членом правящей партии «Ликуд», выступившим против реформы.

Руководители некоторых региональных администраций и муниципалитетов объявили голодовку, протестуя против политики Нетаниягу. К этой акции, пишет The Times of Israel, в частности, присоединились мэры городов Кфар-Саба и Герцлия, а также главы региональных советов Верхняя Галилея и Шаар ха-Негев.

27 марта протесты продолжились. В Иерусалиме у здания Кнессета собрались тысячи людей. Демонстранты также вышли на митинги в Тель-Авиве, Хайфе и других городах. Причем на акции выходят и противники реформы, и ультраправые активисты, поддерживающие попытки правительства ограничить полномочия Верховного суда. В том числе футбольные фанаты La Familia — это группировка болельщиков клуба «Бейтар» из Иерусалима. По данным Haaretz, полиция опасается столкновений между противниками и сторонниками реформы.

Президент Израиля и ряд министров призвали остановить реформу. «Глубокая тревога охватила нацию. Национальная безопасность, экономика, общество — все под угрозой. <…> Ради единства народа Израиля, ради возложенной на нас ответственности, я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», — написал в твиттере президент страны Ицхак Герцог.

Министр культуры Мики Зоар, которого The Guardian называет доверенным лицом Нетаниягу, заявил, что судебная реформа необходима, но если премьер решит ее заморозить, чтобы предотвратить раскол в стране, в «Ликуде» его поддержат. Глава министерства экономики Нир Баркат призвал членов правительства и «Ликуда» объединится вокруг премьера и поддержать его решение остановить реформу.

Другие высокопоставленные чиновники потребовали не отменять реформу. Председатель комитета Кнессета по законодательству и один из разработчиков реформы Симха Ротман призвал сторонников правительства поддержать власти и протестовать против ее заморозки. По данным Haaretz, глава Минюста Ярив Левин и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир пригрозили уйти в отставку в случае остановки реформы. Публично Левин заявил, что «будет уважать любое решение премьера». Как отмечает The Jerusalem Post, если Бен-Гвир уйдет из правительства, то коалиция потеряет большинство в парламенте, что приведет к внеочередным парламентским выборам.

В Израиле началась всеобщая забастовка, чтобы вынудить власти отказаться от реформы. 27 марта председатель израильского центра профсоюзов «Гистадрут» Арнон Бар-Давид объявил о забастовке «исторического масштаба». К ней среди прочих присоединились работники медицинских учреждений, банков и магазинов, некоторые чиновники, а также сотрудники крупнейшего аэропорта Бен-Гурион. Прекратили работу два основных порта Израиля — Хайфа и Ашдод, торговые центры и сеть ресторанов McDonaldʼs.

В США заявили, что «глубоко обеспокоены» протестами в Израиле. Вашингтон призвал израильских лидеров «как можно скорее найти компромисс». «Мы считаем, что это лучший путь вперед для Израиля и всех его граждан. Поддержка безопасности и демократии в Израиле со стороны США остается непоколебимой», — заявила глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов сказал, что Россия не вмешивается во внутренние дела Израиля и желает, чтобы «все вопросы были урегулированы в рамках тех процедур, которые предусмотрены политической жизнью страны»

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