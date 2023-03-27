Президент Израиля призвал правительство остановить судебную реформу на фоне протестов

Президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство остановить судебную реформу после массовых протестов, которые прошли в стране в ночь на 27 марта, сообщает Haaretz.

«Я обращаюсь к премьер-министру, членам правительства и членам коалиции. Ради единства народа Израиля, ради ответственности, которую мы обязаны взять на себя, я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс», — написал президент в твиттере.

В ночь на 27 марта в Израиле прошли массовые протесты после того, как премьер-министр страны Биньямин Нетаниягу отправил в отставку главу Минобороны Йоава Галанта, выступившего против судебной реформы.

По данным Haaretz, демонстрации прошли более чем в 150 местах. Во многих случаях протестующие блокировали дороги. В Тель-Авиве сотни демострантов остановили движение на основном израильском шоссе Аялон, а в Иерусалиме около тысячи протестующих собрались около резиденции премьер-министра. Также тысячи человек прошли маршем к зданию парламента.

Сколько всего человек участвовало в протестах, неизвестно. The Times of Israel со ссылкой на информацию местного телеканала сообщает о сотнях тысяч протестующих, Haaretz — о десятках тысяч.

Протесты завершились к утру. Полиция разгоняла демонстрантов с помощью водометов. В свою очередь протестующие бросали в сотрудников силовых структур камни, бутылки и другие предметы. The Jurasalem Post пишет, что пострадали как минимум трое полицейских. Также издание сообщает о нескольких задержаниях.

Haaretz утверждает, что на фоне произошедшего премьер-министр начал обсуждать с членами своей коалиции возможность замораживания закона о реформе. Ожидается, что 27 марта Нетаниягу выступит с публичным обращением по этому вопросу.

С января 2023 года в Израиле продолжаются массовые протесты против судебной реформы, призванной ограничить полномочия Верховного суда. В случае принятия законопроекта, правительство Израиля получит полный контроль над назначением судей.

26 марта Биньямин Нетаниягу отправил в отставку министра обороны Израиля Йоава Галанта из-за его несогласия с судебной реформой, проводимой правительством. Накануне отставки министр призвал власти страны остановить реформу на время, необходимое для достижения компромисса. Нетаниягу заявил, что потерял доверие к министру обороны, добавив что тот «действовал за спиной правительства».

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