В России посадили четырех журналистов по делу об «участии» в деятельности ФБК Антонина Фаворская, Константин Габов, Сергей Карелин и Артем Кригер получили по пять с половиной лет колонии

Нагатинский районный суд Москвы приговорил журналистов Антонину Фаворскую, Сергея Карелина, Константина Габова и Артема Кригера к пяти с половиной годам лишения свободы по уголовному делу об участии в деятельности «экстремистской организации» (часть 2 статьи 282.1 УК), которой в России объявлен Фонд борьбы с коррупцией. По версии следствия, журналисты якобы участвовали в создании материалов для ютьюб-каналов команды Алексея Навального. Никто из них не признавал вину в сотрудничестве с ФБК. Подробности обвинения неизвестны, так как судебные заседания проходили в закрытом режиме. «Медуза» рассказывает о журналистах, которые получили тюремные сроки за свою профессиональную деятельность.

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подкасты Четырех журналистов посадили за «участие» в деятельности ФБК. Вот их истории 9 минут

Антонина Фаворская

Как рассказывала сама Антонина Фаворская, в 2012 году она окончила Московский политехнический университет, где «заболела российской политикой и кино». В 2013 году поступила в театр-студию «Мост», а в 2015 году — в ГИТИС. До 24 февраля 2022 года она снималась, участвовала в театральных постановках, занималась стендапом. После начала полномасштабной войны России с Украиной Фаворская «бросила театр и пошла искать методы, как спасти свою душу, когда все внутри тебя горит». Четыре месяца она проработала в волонтерском движении, которое помогало беженцам из Украины. На судебном процессе над политиком Ильей Яшиным она познакомилась с журналистом, который привел ее в Sotavision.

В качестве журналиста Фаворская работала на судебных процессах над Яшиным, Владимиром Кара-Мурзой, Олегом Орловым, Женей Беркович и Светланой Петрийчук. Фаворская посещала почти все заседания по искам Алексея Навального в судах во Владимире и Коврове. За месяц до гибели политика журналистка ездила в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы сделать репортаж о поселке Харп и колонии, где находился Навальный. Она сняла последнее видео с Навальным 15 февраля 2024 года.

18 марта 2024 года суд в Москве назначил Фаворской 10 суток ареста по протоколу о неповиновении требованиям силовиков (статья 19.3 КоАП). Вечером 27 марта на выходе из спецприемника «Сахарово» в Новой Москве ее снова задержали. По месту фактического проживания журналистки и по месту прописки у родителей провели обыски, после чего ее увезли на ночной допрос в Следственный комитет. На следующий день ей предъявили обвинение по делу об участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК). Журналистку обвинили в «сборе материала, изготовлении и монтаже видеороликов и публикаций» для ФБК.

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Константин Габов

38-летний Константин Габов сотрудничал с Reuters и Deutsche Welle. По образованию он культуролог. О его аресте стало известно 27 апреля 2024 года. Пресс-служба московских судов сообщала, что он «принял участие в подготовке фото- и видеоматериалов для публикации на ютьюб-канале «Навальный Live»». Там также говорилось, что Габов — продюсер новостной службы Reuters. В самом агентстве утверждали, что Габов — фрилансер, «который в прошлом время от времени участвовал в новостных материалах Reuters», но уже не работает на агентство.

В своем последнем слове Габов говорил, что его судят за профессиональную деятельность. Он делал материалы про суды над активистами, про ликвидацию «Мемориала», закрытие Сахаровского центра и Московской Хельсинкской группы. По его словам, оперативные сотрудники ФСБ «навели справки» о его работе «от городского телеканала Сыктывкара до крупнейших мировых СМИ, таких как Reuters». Он также отмечал, что съемки для «Настоящего времени» и «Радио Свобода» стали эпизодами его уголовного дела.

«Только по одному эпизоду из пяти есть свидетели. Участники опроса подтверждают, что интервью проводилось мной. Этот ролик был выложен на канале «Навальный LIVE» 23 января 2024 года под названием «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?» Следователи Главного следственного управления Следственного комитета России не установили, что я состоял в переписке с членами ФБК, получал задания и деньги от них, был подписан на ресурсы, связанные с Навальным, делал репосты или оставлял лайки. <…> Все обвинения против меня не имеют под собой оснований и не подтверждены доказательствами. Я всегда действовал в рамках закона и в соответствии с Конституцией, защищая право каждого на свободу мысли и слова. Моя работа заключалась в том, чтобы давать голос тем, кто не может быть услышан, и освещать важные события, которые касаются жизни общества. Я верю, что журналистика — это не преступление, а важная часть демократического процесса», — сказал Габов в последнем слове.

Сергей Карелин

42-летнего оператора Сергея Карелина арестовали 26 апреля 2024 года в Мурманской области, а затем этапировали в Москву. Он сотрудничал с несколькими медиа, в том числе с Associated Press и Deutsche Welle. Ему также вменяют съемку роликов для ФБК.

С 2004 года Карелин работал на телевидении, первые восемь лет — на телеканале НТВ в качестве звукооператора. Затем работал оператором на телеканале «360». Карелин — выпускник Государственного института телевидения и радио. С 2017 года он был оператором с аккредитацией МИД России и работал с международными информационными агентствами и СМИ. Он рассказывал, что после начала полномасштабной войны был вынужден браться почти за любую работу, но для него было важно «сохранить достоинство журналиста, уважение к героям и к повествованию, журналистскую этику». Тогда же ему предложили снимать уличные опросы для ютьюб-канала «Популярная политика». Карелин проконсультировался с юристом, и они решили, что ничего противозаконного в работе с «Популярной политикой» нет.

«Из четырех кажется очень симпатичных ребят я лично знаю одного — оператора Сережу Карелина. Мы с ним работали на НТВ, много снимали вместе. Интеллигент до мозга костей, честный, порядочный, немного стеснительный — я поначалу переживал, не сломает ли его русская тюрьма, но вижу, что он хорошо держится, есть за его внешней мягкостью железный стержень», — написал про Карелина журналист Андрей Лошак.

В последнем слове Карелин отмечал, что находится в заключении «за свою профессиональную деятельность, честное и беспристрастное отношение к журналистике, за любовь к моей семье и стране».

Вы же понимаете, что если суд признает меня виновным, вместе со мной наказание понесет вся моя семья: от моего деда, которому, как я и говорил, 101 год, он ветеран «ржевской мясорубки», мои пожилые родители, которые держатся как могут, и прежде всего — моя прекрасная дочь! Никогда не думал, что мой ребенок тоже станет жертвой политических репрессий, как были признаны дети тех, кто был репрессирован в 1930-е… Вы можете представить про своих детей такое?! И да, я, конечно, «папа в командировке», как и многие сейчас, как и все люди тогда! Я не знаю, когда смогу ее увидеть, тем более обнять…

Артем Кригер

Журналист издания Sotavision, освещал суды и митинги в Москве. 24-летний Артем Кригер — племянник активиста Михаила Кригера, который участвовал в демократическом движении еще в 1990-х, тогда же начал помогать политзаключенным. В мае 2023 года Михаила Кригера приговорили к семи годам колонии, признав виновным в «оправдании терроризма» (часть 2 статьи 205.2 УК) и «возбуждении ненависти» с угрозой применения насилия (пункт «а» части 2 статьи 282 УК).

18 июня 2024 года к Артему Кригеру пришли с обыском. В тот же день суд отправил его в СИЗО. Следствие утверждает, что Кригер связан с ФБК. Сам журналист говорил, что фактически его судят за съемку уличных опросов.

Кригер начал снимать видео с опросами общественного мнения и выкладывать их на свой ютьюб-канал, еще когда был в 11 классе школы. Затем он учился на преподавателя физкультуры в педагогическом университете, а летом 2020 года на одном из московских митингов он подошел к корреспонденту Sotavision и спросил его, как попасть на работу в издание.

«Никто и никогда меня не сможет заставить уверовать в то безумие, которое мне хотят навязать вся тюремная, оперативно-следственная, прокурорская и судебная системы. Что я являюсь экстремистом, преступником, должен сидеть, потому что преступил закон. Никогда я в это не поверю до своего последнего вздоха и удара сердца, я буду всегда говорить, что произошло со мной 18 июня 2024 года, в день моего задержания, до даты моего освобождения. Пусть история нас рассудит и расставит все точки над «i», — сказал Артем Кригер в последнем слове.

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Фотографии: AP / Scanpix / LETA; Дмитрий Серебряков / AP / Scanpix / LETA; Максим Шеметов / Reuters / Scanpix / LETA;