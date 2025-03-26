Ущерб от украинских ударов по российской энергетике только за полгода составил примерно 60 миллиардов рублей Главное из исследования «Радио Свобода»

Пожар на нефтехранилище в Ростовской области после атаки украинских дронов. 18 июня 2024 года МЧС России

Ущерб от украинских ударов, нанесенных за последние полгода по российским энергообъектам, составил примерно 59,4 миллиарда рублей. К такому выводу пришли «Радио Свобода» совместно с украинским проектом Frontelligence Insight. Для этого они проанализировали более 100 спутниковых снимков с последствиями украинских атак.

На основе предоставленных проектом GeoConfirmed данных журналисты вместе с активистами составили базу, которая включает атаки на российские и оккупированные территории с 1 сентября 2024 года по 12 февраля 2025 года. Из нее следует, что 67% украинских ударов «оказались успешными» (в материале не уточняется, идет ли речь об ударах только по энергообъектам или также учитываются военные объекты), в остальных случаях результат атак неизвестен или «доказать причастность к ним Украины невозможно».

Согласно исследованию, наибольшее количество «успешных» ударов по объектам внутри России и на оккупированных территориях было зафиксировано в ноябре 2024 года. При этом в начале рассматриваемого периода украинские удары чаще приходились на военные объекты (в частности, склады боеприпасов), затем же вектор сместился на нефтяные и газовые хранилища, а также нефтеперерабатывающие заводы.

В качестве примера расчета ущерба «Радио Свобода» приводит, в частности, ситуацию с Волгоградским НПЗ, который принадлежит «Лукойлу» и выпускает 4% всего бензина и 7% дизельного топлива в России. Завод подвергся атаке украинских беспилотников 3 февраля. В результате повреждения получили установка первичной обработки нефти и эстакада налива, сам завод на неделю остановил работу, после чего работал на 60% от своей мощности.

За 2023 год выручка НПЗ составила почти 70 миллиардов рублей. Убытки от одного дня простоя завода «Радио Свобода» оценила в 192 миллиона рублей. В результате за неделю простоя завод потерял примерно 1,3 миллиарда рублей, убытки от снижения мощности составили от 1,8 до 2,9 миллиарда рублей. Общий ущерб, не считая стоимости восстановления оборудования, журналисты оценили в 3,2-4,2 миллиарда рублей.

По подсчетам журналистов, за рассматриваемые полгода 12 раз целью украинских дронов становились нефтехранилища, девять раз — нефтеперерабатывающие заводы, дважды — комплексы перекачки нефти, один раз — газохранилища. Всего в результате украинских ударов за последние полгода было уничтожено 50 нефтяных резервуаров, еще 47 были повреждены.

Крупнейший за полгода по суммарному урону удар произошел 7 октября, когда дроны атаковали в Феодосии 11 резервуаров общим объемом 69 тысячи кубических метров. В материале говорится, что ущерб мог превысить 3,3 миллиарда рублей.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что наибольший урон российской экономике наносят удары не по нефтебазам, а по нефтеперерабатывающим и газоперерабатывающим заводам, так как это более технически сложные и дорогие конструкции.

Год назад агентство Reuters писало, что по меньшей мере семь российских заводов остановили мощности по переработке нефти из-за атак украинских беспилотников в первом квартале 2024 года. Тогда, по оценке агентства, НПЗ из-за атак дронов остановили мощности по переработке 4,6 миллиона тонн нефти, или 7% от общего объема.

18 марта 2025 года по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что российский президент поддержал идею президента США о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней и «дал такую команду военным». Кремль и Минобороны РФ настаивают на том, что временный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетики действует с 18 марта, когда об этом договорились российский и американский президенты. При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что соглашение о прекращении ударов по объектам энергетики действует с 25 марта. В последние дни Минобороны РФ регулярно обвиняет Украину в ударах по объектам энергетики.

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