Ущерб от украинских ударов по российской энергетике только за полгода составил примерно 60 миллиардов рублей Главное из исследования «Радио Свобода»
Ущерб от украинских ударов, нанесенных за последние полгода по российским энергообъектам, составил примерно 59,4 миллиарда рублей. К такому выводу пришли «Радио Свобода» совместно с украинским проектом Frontelligence Insight. Для этого они проанализировали более 100 спутниковых снимков с последствиями украинских атак.
На основе предоставленных проектом GeoConfirmed данных журналисты вместе с активистами составили базу, которая включает атаки на российские и оккупированные территории с 1 сентября 2024 года по 12 февраля 2025 года. Из нее следует, что 67% украинских ударов «оказались успешными» (в материале не уточняется, идет ли речь об ударах только по энергообъектам или также учитываются военные объекты), в остальных случаях результат атак неизвестен или «доказать причастность к ним Украины невозможно».
Согласно исследованию, наибольшее количество «успешных» ударов по объектам внутри России и на оккупированных территориях было зафиксировано в ноябре 2024 года. При этом в начале рассматриваемого периода украинские удары чаще приходились на военные объекты (в частности, склады боеприпасов), затем же вектор сместился на нефтяные и газовые хранилища, а также нефтеперерабатывающие заводы.
В качестве примера расчета ущерба «Радио Свобода» приводит, в частности, ситуацию с Волгоградским НПЗ, который принадлежит «Лукойлу» и выпускает 4% всего бензина и 7% дизельного топлива в России. Завод подвергся атаке украинских беспилотников 3 февраля. В результате повреждения получили установка первичной обработки нефти и эстакада налива, сам завод на неделю остановил работу, после чего работал на 60% от своей мощности.
За 2023 год выручка НПЗ составила почти 70 миллиардов рублей. Убытки от одного дня простоя завода «Радио Свобода» оценила в 192 миллиона рублей. В результате за неделю простоя завод потерял примерно 1,3 миллиарда рублей, убытки от снижения мощности составили от 1,8 до 2,9 миллиарда рублей. Общий ущерб, не считая стоимости восстановления оборудования, журналисты оценили в 3,2-4,2 миллиарда рублей.
По подсчетам журналистов, за рассматриваемые полгода 12 раз целью украинских дронов становились нефтехранилища, девять раз — нефтеперерабатывающие заводы, дважды — комплексы перекачки нефти, один раз — газохранилища. Всего в результате украинских ударов за последние полгода было уничтожено 50 нефтяных резервуаров, еще 47 были повреждены.
Крупнейший за полгода по суммарному урону удар произошел 7 октября, когда дроны атаковали в Феодосии 11 резервуаров общим объемом 69 тысячи кубических метров. В материале говорится, что ущерб мог превысить 3,3 миллиарда рублей.
Опрошенные изданием эксперты отмечают, что наибольший урон российской экономике наносят удары не по нефтебазам, а по нефтеперерабатывающим и газоперерабатывающим заводам, так как это более технически сложные и дорогие конструкции.
Год назад агентство Reuters писало, что по меньшей мере семь российских заводов остановили мощности по переработке нефти из-за атак украинских беспилотников в первом квартале 2024 года. Тогда, по оценке агентства, НПЗ из-за атак дронов остановили мощности по переработке 4,6 миллиона тонн нефти, или 7% от общего объема.
18 марта 2025 года по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа было объявлено, что российский президент поддержал идею президента США о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней и «дал такую команду военным». Кремль и Минобороны РФ настаивают на том, что временный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетики действует с 18 марта, когда об этом договорились российский и американский президенты. При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что соглашение о прекращении ударов по объектам энергетики действует с 25 марта. В последние дни Минобороны РФ регулярно обвиняет Украину в ударах по объектам энергетики.