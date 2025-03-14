Администрация США собирается депортировать участника пропалестинских акций в Колумбийском университете Трамп обещает лишить финансирования учебные заведения, где допускают «незаконные протесты»

Протестующие с портретом Махмуда Халила в Чикаго, 11 марта 2025 года Scott Olson / Getty Images

Американская иммиграционная полиция 8 марта задержала Махмуда Халила — активиста, который участвовал в пропалестинских протестах в Колумбийском университете в Нью-Йорке в 2024 году. Его грин-карту (вид на жительство в США) аннулировали. Халила собирались тут же депортировать, но суд запретил это делать до рассмотрения его дела.

Халилу не предъявлено никаких обвинений. Основанием для его задержания и депортации является решение госсекретаря Марко Рубио о том, что его нахождение в США может иметь «серьезные негативные последствия для внешней политики» (в законе об иммиграции и гражданстве есть такой пункт).

Президент США Дональд Трамп лично прокомментировал задержание Халила, назвав активиста «прохамасовским радикалом». Трамп подчеркнул: «Это первый арест, их будет еще много. Мы знаем, что в Колумбийском и других университетах по всей стране есть много студентов, которые участвовали в протеррористической, антисемитской, антиамериканской деятельности».

Махмуд Халил — палестинец по происхождению. Он родился в 1995 году в Сирии и бежал оттуда с семьей в Ливан в 2013-м из-за гражданской войны. У него есть гражданство Алжира. Халил закончил Американский университет в Бейруте. Он работал в различных международных благотворительных организациях. В 2022 году поступил в Колумбийский университет и перебрался в США по студенческой визе. В 2023-м женился на гражданке США, в 2024-м получил грин-карту. Его жена на последних месяцах беременности. Будучи студентом Школы международных отношений и публичной политики Колумбийского университета, Халил стажировался в Ближневосточном агентстве ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР).

В Колумбийском университете с октября 2023 года, когда началась война между террористами ХАМАС и Израилем, активизировались многие группы, включая движение за разрыв академических и коммерческих связей университета с Израилем. Это движение — часть большой международной коалиции, известной как BDS (Boycott, Divestment, Sanctions), которая требует международной изоляции и санкций в отношении Израиля, обвиняя его в апартеиде палестинцев. Махмуд Халил был участником этих протестов.

Махмуд Халил во время протестов в кампусе Колумбийского университета, 1 июня 2024 года Selcuk Acar / Anadolu / Getty Images

Аналогичные выступления происходили во многих других американских университетах. Они сопровождались призывами к «глобальной интифаде», скандированием лозунга , перепалками, угрозами и даже драками между пропалестинскими и произраильскими демонстрантами, а также громкими увольнениями преподавателей, взаимными обвинениями в поддержке геноцида (палестинцев или израильтян), антисемитизме, исламофобии, идеологизации образования и посягательстве на свободу слова.

В декабре 2023 года президента университета Минуш Шафик приглашали на слушания в конгресс США об антисемитских проявлениях в ходе этих выступлений, но она не смогла присутствовать. Слушания привели к скандалу: президенты Гарварда, Массачусетского технологического института и Пенсильванского университета оказались не готовы прямо заявить, что призывы к геноциду евреев противоречат правилам учебных заведений. В течение месяца после слушаний двое из трех президентов ушли в отставку.

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В апреле 2024 года в кампусе Колумбийского университета появился пропалестинский протестный палаточный лагерь. Активисты на несколько дней заняли Хэмилтон-Холл — символически значимое здание, традиционное место студенческих протестов еще со времен борьбы за гражданское равноправие и против вьетнамской войны в 1960-е годы. Нью-йоркская полиция несколько раз разгоняла протестующих и проводила массовые задержания (всех вскоре отпустили).

Президент университета Минуш Шафик подверглась ожесточенной критике с обеих сторон: пропалестинским активистам не нравилось, что она привлекала полицию к действиям против студентов и ограничивала деятельность студенческих организаций; произраильским — что она недостаточно решительно боролась с антисемитизмом.

Махмуд Халил не был ни единственным, ни даже главным организатором пропалестинских студенческих протестов в Колумбийском университете. Но он стал одним из публичных лиц этих протестов: давал интервью и комментарии прессе — и, в отличие от некоторых своих соратников, не скрывал своего имени и своего лица.

Айри Сентнер, который в то время работал в университетской газете Columbia Daily Spectator, называет Махмуда Халила главным представителем протестующих на переговорах с администрацией университета. Он доносил два основных требования: разрыв отношений университета с Израилем и амнистия для всех участников протестов.

Смысл второго требования заключался в том, что многие протестующие были иностранцами и находились в США по студенческим визам, а некоторые, в том числе американские граждане, не могли сами оплачивать обучение (больше 93 тысяч долларов в год) и зависели от стипендий. Дисциплинарные взыскания были для них чреваты потерей виз и стипендий. По этой же причине многие протестующие отказывались представляться и надевали маски.

Переговоры Халила с администрацией так ни к чему и не привели. Протесты сошли на нет отчасти из-за действий полиции, отчасти из-за того, что просто закончился учебный год.

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Летом в Колумбийском университете создали Офис институционального равенства, который должен был расследовать проявления дискриминации в кампусе, в том числе проявления антисемитизма и поддержку нападения террористов ХАМАС на Израиль. Проверяли в том числе и деятельность Халила. Он сам и его жена настаивали и продолжают настаивать, что он никогда не говорил ничего антисемитского и уж тем более не призывал к геноциду евреев, а лишь критиковал сионизм как идеологию еврейского превосходства.

В августе 2024 года президент Колумбийского университета Минуш Шафик ушла в отставку.

К этому времени даже среди американских либералов, включая политиков, журналистов и академических деятелей, возобладало мнение, что элитные университеты, включая Колумбийский, стали слишком часто путать науку с идеологией и образование с активизмом. Стали множиться проекты реформ. Немаловажным фактором стало то, что некоторые частные университеты, в том числе Колумбийский и Гарвард, лишились крупных спонсоров — например, Роберта Крафта и Леонарда Блаватника, которые прямо заявили, что отзывают финансирование из-за недостаточных мер против антисемитизма.

Но пропалестинский студенческий активизм не сошел на нет. 21 января 2025 года в нью-йоркском женском Барнардском колледже, аффилированном с Колумбийским университетом, две студентки сорвали лекцию об истории Израиля, назвав ее «сионистской пропагандой». Студенток исключили. Последовали протесты, которые привели к потасовке.

На этом фоне Дональд Трамп, совсем недавно вступивший в должность президента, подписал указ о борьбе с антисемитизмом. В нем особо подчеркивалось, что власти будут требовать от университетов предоставлять информацию о студенческом активизме, который может быть расценен как антисемитизм и поддержка терроризма (например, как оправдание нападения ХАМАС на Израиль 7 октября).

В начале марта Трамп пообещал лишить государственного финансирования любой колледж, школу или университет, где допускаются «незаконные протесты». Власти уже начали ревизию грантов и государственных контрактов Колумбийского университета.

Махмуд Халил участвовал в протестах в Барнарде. Преподаватель Колумбийского университета, израильтянин Шай Давидай, который с самого начала был яростным противником пропалестинских активистов, через соцсети прямо обратился к госсекретарю Марко Рубио с призывом его депортировать. Это было 7 марта. Халила задержали на следующий день.

Уже из заключения Халил подал иск против Колумбийского университета, требуя запретить передачу органам власти сведений о дисциплинарных взысканиях студентов. Смысл все тот же — сохранить анонимность протестующих и тем самым уберечь их от депортации.

13 марта около 100 человек, выступающих в поддержку Халила, заняли фойе Trump Tower в Нью-Йорке. Их разогнала полиция.

«Медуза»