Трамп заявил, что прекратит финансирование университетов, допускающих студенческие протесты

Президент США Дональд Трамп пообещал прекратить федеральное финансирование американских школ и университетов, допускающих студенческие протесты.

«Все федеральное финансирование будет прекращено для любого колледжа, школы или университета, которые разрешают незаконные протесты. Агитаторы будут заключены в тюрьму или навсегда высланы обратно в страну, из которой они приехали. Американские студенты будут навсегда исключены или, в зависимости от преступления, арестованы», — написал Трамп в соцсетях.

C угрозой приостановки финансирования из-за протестов уже столкнулся Колумбийский университет. Администрация Трампа заявила, что начала проверку федеральных грантов и контрактов университета в связи с утверждениями, что учебное заведение не смогло справиться с антисемитизмом во время студенческих пропалестинских протестов.

В конце января Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом и пообещал депортировать студентов колледжей, не являющихся гражданами США, и других лиц, принимавших участие в пропалестинских протестах. Указ предписывал главам федеральных министерств и ведомств в течение 60 дней разработать средства, которые они могли бы использовать для борьбы с антисемитизмом.

Протесты против военной операции Израиля в секторе Газа в американских университетах начались после 7 октября 2023-го и продолжались в течение всего следующего года. Весной 2024-го протестующие захватили одно из главных зданий кампуса Колумбийского университета, где располагаются преимущественно административные офисы. Демонстрации также проходили в Калифорнийском университете, Техасском университете, Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл и других. Протестующие требовали от властей США отказаться от любых финансовых связей с Израилем и прекратить поддержку боевых действий в секторе Газа.

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