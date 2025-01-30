Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом и пригрозил депортировать студентов, участвовавших в пропалестинских протестах

Президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом и пообещал депортировать студентов колледжей, не являющихся гражданами США, и других лиц, принимавших участие в пропалестинских протестах.

В указе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что атака ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года вызвала «беспрецедентную волну отвратительной антисемитской дискриминации, вандализма и насилия» в университетских кампусах, а еврейские студенты столкнулись с запугиванием, преследованием, физическими угрозами и нападениями.

Указ предписывает главам федеральных министерств и ведомств в течение 60 дней разработать новые средства, которые они могли бы использовать для борьбы с антисемитизмом. Университеты также будут побуждать сообщать о действиях иностранных студентов и сотрудников, которые могут считаться антисемитскими или поддерживающими терроризм, чтобы в отношении этих людей можно было провести расследование или депортировать их.

В информационном бюллетене к указу, который цитирует Reuters, Трамп пригрозил депортацией студентам, поддержавшим пропалестинские протесты. «Всем иностранцам, проживающим в стране и присоединившимся к протестам в поддержку джихада, мы предупреждаем: в 2025 году мы вас найдем и депортируем. Я также быстро отменю студенческие визы всех сторонников ХАМАС в университетских кампусах, которые как никогда ранее кишат радикализмом», — говорится в бюллетене.

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