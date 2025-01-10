Британец попросил разрешения провести раскопки на свалке, чтобы найти случайно выброшенный жесткий диск. На нем хранятся восемь тысяч биткоинов (750 миллионов долларов) Суд отказался рассматривать его иск
Британский суд отказался рассматривать иск жителя города Ньюпорт в Уэльсе, который требовал от местных властей разрешить провести раскопки на городской свалке, чтобы найти случайно выброшенный жесткий диск с биткоинами.
Иск к властям Ньюпорта подал 39-летний Джеймс Хауэллс. Он утверждает, что в 2013 году его подруга по ошибке выбросила жесткий диск, на котором хранилось около восьми тысяч биткоинов. На тот момент биткоины стоили 7,5 миллиона долларов, по курсу на сегодняшний день — более 750 миллионов долларов.
По словам Хауэллса, он добыл биткоины в 2009 году и забыл о них. Компьютер с диском он залил напитком и потом разобрал. Часть деталей он продал, а жесткий диск пролежал в ящике его стола несколько лет, пока случайно не оказался в мусоре. Позже, когда курс криптовалюты начал расти, Хауэллс вспомнил, что у него были биткоины — и понял, что потерял диск.
За последние 12 лет Хауэллс не раз обращался в городской совет с просьбой провести раскопки на свалке Доксвэй в поисках жесткого диска, но власти города ему отказывали. Они объясняли, что по закону выброшенный жесткий диск стал собственностью владельца свалки, а раскопки мусора запрещены правилами охраны окружающей среды.
Всего на свалке, где, по мнению Хауэллса, находится жесткий диск с биткоинами, хранится более 1,4 миллиона тонн отходов. Хауэллс утверждает, что ему удалось определить, где именно нужно искать диск, и для этого необходимо обследовать 100 тысяч тонн мусора.
В итоге Хауэллс подал иск к городскому совету, потребовав разрешения на раскопки или выплаты 495 миллионов фунтов стерлингов (608 миллионов долларов) в виде компенсации.
Власти города, в свою очередь, попросили суд отклонить иск, заявив, что Хауэллс «пытается подкупить совет». Так они прокомментировали предложение истца передать местному совету 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткоинов в случае успешных поисков. Суд решил, что у иска нет юридических перспектив.
«Это решение оставило меня ни с чем. Теперь у меня не осталось ничего. Я стал очередной жертвой „великой британской системы кривосудия“. Не надо считать меня жадным, я ведь готов поделиться доходами. Но ни один из людей, облеченных властью, не готов со мной нормально поговорить», — цитирует «Би-би-си» реакцию Хауэллса на решение суда.
В конце 2024 года курс биткоина начал резко расти после избрания Дональда Трампа президентом США. В ходе предвыборной кампании он пообещал дерегулировать отрасль, создать государственные резервы из биткоинов и сделать США «криптовалютной столицей мира». 5 декабря стоимость биткоина впервые превысила 100 тысяч долларов.
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