Курс биткоина превысил 100 тысяч долларов

Курс криптовалюты биткоин на бирже Binance превысил 100 тысяч долларов в ночь на 5 декабря.

По данным торговой площадки, стоимость биткоина преодолела отметку 100 тысяч долларов в 5:39 утра по московскому времени. В дальнейшем криптовалюта продолжила рост и к шести утра преодолела отметку 104 тысячи долларов.

Курс биткоина начал расти после избрания Дональда Трампа президентом США. С 5 ноября, когда стало известно о победе Трампа на выборах, биткоин вырос в цене на более чем 50%.

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