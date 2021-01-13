Программист из Сан-Франциско Стефан Томас забыл пароль от защищенного внешнего жесткого диска, на котором хранятся ключи от электронного кошелька с семью тысячами биткоинов, что по текущему курсу составляет около 240 миллионов долларов. Историю Томаса рассказывает The New York Times.

Томас заинтересовался биткоином в начале 2010-х: по его словам, его привлекало в криптовалюте то, что она неподконтрольна государствам и крупным компаниям. В начале 2011 года он опубликовал анимированное видео «Что такое биткоин?», в котором коротко объяснял концепцию криптовалюты. Один из фанатов биткоина, увидевший видео, решил отблагодарить Томаса за популяризацию темы и подарил ему 7 002 биткоина.

Видео, за которое Стефан Томас получил 7002 биткоина WeUseCoins

Незадолго до этого курс биткоина впервые пересек отметку в один доллар. Томас поместил ключи к кошельку на защищенный диск IronKey, а пароль от нее записал на листке бумаги. Позже этот листок он потерял.

Защищенный диск позволяет совершить только 10 попыток входа: после этого он перезаписывает данные, и информация становится недоступной навсегда. К настоящему моменту Томас ввел уже восемь вариантов паролей — все они оказались неверными.

«Я просто лежал в кровати и думал об этом. Потом шел к компьютеру с новым вариантом, это не работало, и я снова приходил в отчаяние», — рассказал сам Томас изданию.

Стефан Томас

Потеря паролей от кошельков с биткоинами — очень распространенное явление. По данным компании Chainalysis, которая занимается статистическими исследованиями криптовалют, около 20% всех существующих биткоинов так или иначе потеряны их владельцами. По текущему курсу это составляет около 140 миллиардов долларов.

Биткоин подорожал в шесть раз менее чем за год. Еще в марте 2020 года он стоил около 5 тысяч долларов, летом — более 11 тысяч, в декабре впервые в истории его стоимость превысила 20 тысяч, а 8 января — 40 тысяч. На момент публикации этого материала биткоин стоил около 34,5 тысяч долларов.

Из-за резкого роста стоимости криптовалюты значительно увеличилось количество людей, пытающихся получить доступ к своим потерянным биткоинам. Компания Wallet Recovery Services, занимающаяся помощью в нахождении утраченных ключей, сообщила NYT, что за последний месяц количество соответствующих заявок увеличилось в три раза.

Сам Томас пока поместил диск в безопасное место — на случай, если криптографы придумают новые способы взлома сложных паролей, рассказал он NYT. «Я сказал себе: „Пусть это останется в прошлом, ради твоего собственного психического здоровья“», — добавил он.

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Пересказал Григорий Левченко