The Insider: российская разведка платила талибам по 200 тысяч долларов за теракты против американских солдат в Афганистане Для передачи денег, как утверждается в расследовании, использовали сеть курьеров

Разбитая техника после атаки смертника в афганской провинции Гильменд в августе 2017 года. В результате атаки на военный конвой погибли пять человек, не менее 25 получили ранения Abdul Hadi Roshan / Anadolu Agency / Getty Images

The Insider при участии немецкого издания Der Spiegel выпустил расследование о сотрудничестве российской военной разведки (ГРУ) и «Талибана». В нем утверждается, что боевики, связанные с «Талибаном», получали в среднем 200 тысяч долларов за убийство военных международной коалиции в Афганистане.

О том, что российская разведка предлагала боевикам вознаграждение за убийство в Афганистане солдат, в том числе американских, в 2020 году писала The New York Times. Газета со ссылкой на источники утверждала, что вознаграждение в 2019 году предлагало подразделение, связанное с секретными операциями в Европе, в том числе с покушениями на убийство. Кроме того, NYT сообщала, что власти США перехватили данные о банковском переводе, который был осуществлен со счета ГРУ на счет, связанный с талибами. Издание отмечало, что перехваченные данные подкрепляют показания бизнесменов, арестованных в Афганистане, которых подозревают в посредничестве между ГРУ и талибами.

The Insider поговорил с четырьмя бывшими афганскими госслужащими, трое из которых занимали руководящие должности в Управлении национальной безопасности (УНБ) — бывшем Главном агентстве безопасности, до того как «Талибан» захватил власть в стране в 2021 году. По их словам, теракты и нападения на солдат международной коалиции, которые предположительно финансировала Москва, происходили в период с 2016 по 2019 год.

В расследовании говорится, что УНБ узнало об этой практике в середине 2019 года во время допросов задержанных боевиков «Талибана». Благодаря этому спецслужбе удалось задержать не менее 10 человек из провинций Кабул, Кундуз и Логар, которые, как утверждается, работали на ГРУ в качестве курьеров и перевозили деньги под руководством бывшего контрабандиста Рахматуллы Азизи. Официально Азизи руководил компанией по торговле драгоценными камнями в Афганистане. В среднем вознаграждения за каждого убитого солдата США или коалиции составляли по 200 тысяч долларов. Как утверждает один из бывших сотрудников УНБ, ГРУ выплатило «Талибану» в общей сложности не менее 30 миллионов долларов. Крупные суммы также передавались и другим группировкам, которые конфликтовали с тогдашними властями страны.

По информации The Insider, семья Азизи была завербована подразделением 29155 ГРУ не позднее 2015 года. Организатором схемы по передаче вознаграждений боевикам УНБ считает Рахматуллу Азизи. Журналисты утверждают, что с 2019 года Азизи живет в Москве — он успел покинуть Афганистан до того, как операция была раскрыта. При пересечении границы он использовал паспорт из той же серии, что и другие сотрудники ГРУ, и летал по одному бронированию с членами войсковой части 29155. Российский паспорт он получил еще в ноябре 2015 года на имя Рахима Ахмадова. По данным The Insider, номер этого паспорта только двумя последними цифрами отличается от паспорта (Руслана Боширова). В сентябре 2017 года Азизи зарегистрировал в России компанию ARIGS Ltd, которая занималась торговлей алмазами. Примерно в это же время его отец зарегистрировал похожую по роду деятельности компанию в Кабуле. В 2020 году ARIGS прекратила деятельность и была ликвидирована в 2022 году. Компания была зарегистрирована на улице Народного Ополчения, 34 — недалеко от штаб-квартиры ГРУ.

The Insider также утверждает, ГРУ завербовало афганца Пар Хан Гул Зафара. По данным издания, он работал под прямым руководством члена подразделения 29155 Алексея Архипова. В электронной почте Архипова можно найти его документы, а его имя внесено в документы о страховании машины Архипова. Зафару выдали паспорт из партии для сотрудников ГРУ и еще один паспорт на имя Зафара Давлетшина. В расследовании говорится, что Зафар, проживая в Москве, завербовал группу афганцев, которые затем ездили в качестве курьеров в Афганистан и соседние страны. Журналисты также пишут, что некоторые из афганцев, чьи паспорта и другие данные были найдены в переписках Архипова и его подчиненных, эмигрировали в Западную Европу под видом беженцев от «Талибана». По данным Der Spiegel, как минимуму двое из них обратились за убежищем в Германии вскоре после посещения России. Им отказали в убежище, но они продолжают жить в Германии.

Согласно расследованию, руководителем программы по предположительному финансированию терактов был заместитель командира части 29155, генерал-лейтенант Иван Касьяненко. С 2008 году он служил военным атташе в Тегеране, не позже 2015 году он был переведен в Кабул. По данным о пересечении границы, в период с 2014 по 2020 год он часто ездил из Москвы в Кабул и обратно. Главным «связным» ГРУ с «Талибаном» журналисты называют полковника Алексея Архипова. Издание ссылается на его электронную почту и метаданные звонков.

Еще одним участников программы The Insider называет члена подразделения 29155 Артема Рубцова. Как утверждается в материале, в 2018 году Рубцов под фальшивым именем записался на курс «Оценка алмазного сырья» в Геммологической академии МГУ и указал там компанию ARGIS в качестве своего работодателя. По данным базы бронирований, он летал в Кабул по совместным бронированиям с несколькими членами группы Азизи.

По словам одного из бывших сотрудников УНБ, официальному расследованию предполагаемой схемы финансирования талибов российскими спецслужбами мешали правительственные чиновники в Афганистане. Кроме того, повлиял и отказ американских властей признать существование программы вознаграждений боевиков за теракты.

