NYT: США перехватили данные о денежном переводе ГРУ талибам, предположительно, за убийства американских военных в Афганистане

Власти США перехватили данные о банковском переводе, осуществленном со счета на счет, связанный с движением «Талибан». Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на трех анонимных источников.

Издание называет это одним из доказательств того, что российская военная разведка тайно предлагала боевикам, связанным с «Талибаном», вознаграждение за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе США.

Перехваченные данные подкрепляют показания бизнесменов, арестованных в Афганистане, которых подозревают в посредничестве между ГРУ и талибами, указывает NYT. Газета отмечает, что эти данные должны сократить разногласия между разными спецслужбами США.

Такие разногласия, по данным The Wall Street Journal, есть между Агенством национальной безопасности (АНБ) США и ЦРУ. В АНБ решительно не согласны с тем, что Россия платила за убийства военных в Афганистане.

По информации NYT, участники расследования сосредоточены на двух происшествиях в Афганистане, приведших к гибели американских военных. Пока известны детали одного из них: в апреле 2019 года у авиабазы ​​Баграм произошел взрыв, в результате которого погибли трое морских пехотинцев.

The New York Times 26 июня первой сообщила, что подразделение ГРУ России, возможно, предлагало боевикам, связанным с «Талибаном», вознаграждение за убийство военных международной коалиции в Афганистане.

Представители России назвали это ложью и сообщили, что после публикации издания российские дипломаты в Вашингтоне и Лондоне начали получать прямые угрозы. «Талибан» также отрицал информацию газеты.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему никто не сообщал о российских атаках на американские войска в Афганистане. По данным NYT, это не так — президент узнал об этом еще в феврале.