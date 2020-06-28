Трамп раскритиковал статью The New York Times о том, что Россия предлагала афганским боевикам награду за убийство военных США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему никто не сообщал о российских атаках на американские войска в Афганистане. Об этом Трамп написал в твиттере.

По словам Трампа, об этом не докладывали ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Медоузу. «Все отрицают это, и нас атаковали нечасто», — написал президент США.

«Возможно, это еще одна заказная статья липовой [The New York] Times, так же как их провалившаяся . Кто их „источник“?» — задался вопросом Трамп.

Накануне The New York Times (NYT) написала со ссылкой на источники, что российская военная разведка предлагала боевикам, связанным с движением «Талибан», вознаграждение за убийство военных международной коалиции в Афганистане, в том числе США. По данным NYT, об этом доложили Дональду Трампу, но Белый дом пока не предпринял ответных действий.

Российский МИД назвал статью NYT вбросом американской разведки. В посольстве России в США заявили, что из-за «необоснованных и анонимных обвинений» издания российские дипломаты в Вашингтоне и Лондоне начали получать прямые угрозы. Информацию, опубликованную NYT, отрицал и «Талибан».