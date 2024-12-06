Александр Хинштейн на церемонии подписания договора о «присоединении» к России оккупированных территорий Украины Getty Images

5 декабря президент России Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Путин считает, что по «мере освобождения» региона глава области должен будет восстановить территории, сейчас оккупированные ВСУ, а также организовать работу по помощи местным жителям. Президент отметил, что у Хинштейна «хорошие наработки, отношения и в исполнительных органах власти», и по его «прежней работе в силовых структурах». Александр Хинштейн начал карьеру как политический журналист, с 1992 по 2003 год он был обозревателем «Московского комсомольца». Известность он получил благодаря своим материалам о коррупции. В частности, в 1996 году он опубликовал в «МК» расшифровку записи разговора членов предвыборного штаба Бориса Ельцина о . Хинштейна неоднократно критиковали за сотрудничество с силовиками во время журналистской деятельности. В 2003 году он вступил в «Единую Россию», тогда же в первый раз избрался в Госдуму. С 2016 по 2018 годы он был советником главы Росгвардии Виктора Золотова. За время работы депутатом Хинштейн стал автором и соавтором многочисленных законопроектов, в том числе репрессивных, он также регулярно пишет доносы. «Медуза» приводит некоторые цитаты Хинштейна за время его политической карьеры.

О председателе СК Александре Бастрыкине (статья в «Московском комсомольце» 2008 года)

Главный следователь страны, уже много лет тайно ведущий собственный бизнес в Центральной Европе; подобное не приснится, кажется, и в страшном сне… <…> Как можно произносить красивые речи о главенстве закона, объявлять крестовый поход против преступности, самолично возбуждать уголовные дела и в то же время — втихаря кататься за кордон, инспектируя собственный «свечной заводик»? Это не просто нарушение закона, это полная его дискредитация. Кто после такого поверит в честность и принципиальность Следственного комитета, если председатель его в свободное от работы время торгует за границей недвижимостью?

О работе журналистом и «сливы» от силовиков (интервью 2020 года)

Я много лет занимался активной журналистикой — а журналистику я делю на пассивную и активную, то есть на ту, которая создает новости, и ту, которая эти новости транслирует, — и многие мои публикации становились поводом для уголовных дел в отношении чиновников самых высоких рангов. А всякое действие рождает противодействие. Так, в свое время пресс-секретарь правительства Игорь Шабдурасулов запустил термин «сливной бачок» сразу после публикации моего интервью с начальником отдела службы безопасности президента Валерием Стрелецким о коррупции в окружении премьера [Виктора] Черномырдина. Если говорить о «скандальности», то в моем случае она относится не ко мне как к человеку и журналисту, а к реакции на мои выступления.

О КГБ и сотрудничестве журналистов со спецслужбами (интервью на «Радио Свобода» 2004 года)

На тот момент [к концу 1980-х годов] действительно КГБ был, наверное, одной из самых мощных спецслужб в мире. И затем те события, которые начали происходить в стране, безусловно, привели к размыванию службы, привели к размыванию структуры. Я не хочу сейчас петь осанну КГБ и говорить, что все, что происходило в стенах этого здания, все было очень хорошо. Точно так же, как и сторонюсь любой огульной критики о том, что все, что происходило за этими стенами, все было плохо, дико и отвратно. Я призываю просто действительно найти какую-то золотую середину. Общество обязано иметь и защищать свои спецслужбы. А, посмотрите, ведь у нас в обществе, я имею в виду в первую очередь думающую часть, интеллигенцию, какие-то отношения со спецслужбами, так сказать, не то что близость, а если ты писатель, и пишешь о разведчиках и контрразведчиках, или журналист, то к тебе отношение соответствующее. На тебя смотрят, как на платного агента или как на тайного сотрудника, и это считается моветоном.

О коррупции (дебаты с Владимиром Жириновским в 2011 году)

В партии разные точки зрения, но мы, присутствующие здесь с коллегами, являемся последовательными сторонниками ратификации 20-й статьи конвенции ООН, по которой мы отменяем презумпцию невиновности для чиновников. Не можешь объяснить, откуда у тебя 12 участков у жены, восемь домов, квартир, каждая из которых не менее 300 метров — извини, ты как минимум должен лишиться должности, а как максимум — ты должен быть привлечен к уголовной ответственности.

О Борисе Немцове и его убийстве (28 февраля 2015 года)

Жестокое, циничное преступление. Кем бы ни были организаторы убийства Немцова, они должны быть найдены и осуждены.

Немцов, действительно, был отличным губернатором, о чем я всегда публично говорил. Его большой ошибкой был отъезд из Нижнего в 1997 году.

В эфире у Владимира Соловьева я предложил назвать одну из улиц в Нижнем именем Немцова. Как первый губернатор он очень много сделал для региона.

О Сталине (2019 год)

Сталин — слишком сложная, многоуровневая историческая фигура, к которой трудно применить стандартные мерки белый/черный. Хотя лично я против установки ему памятников: достаточно бюста в Музее Победы.

Об отравлении Алексея Навального (2020 год)

Я много лет занимался историей спецслужб и сомневаюсь, что сегодня кто-то официально дал «добро» на такую бессмысленную операцию. Не верю и в историю с «отравлением» [Сергея] Скрипаля и не знаю, кому бы у нас пришло в голову травить этих «неуловимых Джо». Кстати, ядов в арсенале тех же американцев больше, чем у нас, и уж поверьте, ассортимент боевых отравляющих веществ у них куда разнообразнее.

О лишении гражданства (2021 год)

Я бы еще и расширил основания для лишения российского гражданства. Чтобы лишать можно было и тех, кто получил его по праву рождения. Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?

О полномасштабном вторжении в Украину (24 февраля 2022 года)

Сегодня каждый должен окончательно сделать свой выбор: с кем он? С Россией, Путиным и миллионами наших соотечественников, ставших заложниками в руках политиканов? Или с теми, кто считает Россию не своей, а «этой страной», не имеющей права на защиту национальных интересов? Да и интересов таких, собственно, не имеющих? Конечно, любые боевые действия — это всегда трагедия. Но бывают такие ситуации, когда другого выхода просто не остается. <…> Я верю в нашего Верховного Главнокомандующего и Вооруженные Силы России.

О мигрантах (2022 год)

В Россию, как правило, приезжают за лучшей жизнью отнюдь не лучшие представители своих народов. Это зачастую не врачи, музыканты или доктора наук, а малограмотные, не имеющие специальности люди, готовые работать буквально за тарелку похлебки. Конечно же, их дети — и по воспитанию, и по менталитету, и по культуре — отличаются от детей коренных россиян. Повторюсь: дело не в национальных различиях, а именно в цивилизационных.

О «пропаганде ЛГБТ» (2022 год)

Мы не запрещаем это явление [ЛГБТ] и глупо это делать, нравится нам или нет, но оно существует. Задача — сделать так, чтобы пропаганда была остановлена. Наши санкции — более чем существенны. Задача — не вывести людей в окоп и расстрелять, а сделать так, чтобы пропаганды не происходило.

О доносах (интервью 2023 года)

Если общественники реагируют на какие-то вещи и делают это еще и открыто, не анонимки пишут, а ставят свою фамилию, то это свидетельство не стукачества, не доносительства и не паранойи 1937-го года, а это свидетельство, наоборот, гражданского общества.

О по молодежной политике (2024 год)

Почему молодежная политика в Самарской области идет, простите уж, через задницу, и воспитание детей доверяют открытым гей-пропагандистам? Ответ на этот вопрос наверняка знает министр молодежной политики региона Сергей Бурцев. Как раз накануне он вернулся из отпуска, который проводил вдвоем со своим подчиненным Андреем Золотухиным. <…> Можно, конечно, попытаться объяснить недельное проживание в одном номере двух неженатых, бездетных мужчин желанием сэкономить. <…> Но лично я абсолютно уверен: причина в другом. Неслучайно в самарской блогосфере Бурцева с Золотухиным прямо называют «парой», в сети фигурирует немало их «нежных» фото.

О замедлении ютьюба (2024 год)

«Деградация» YouTube — вынужденный шаг, направленный не против российских пользователей, а против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство.

О спецсчетах для «иноагентов» (2024 год)

Этот закон решит и проблему, которую я не раз поднимал: отключение монетизации «иноагентам»-музыкантам на российских стриминговых сервисах. Еще раз уточню, что творчество «иноагентов» никто запрещать не планирует (если, конечно, содержание треков не нарушает законодательство РФ) — их музыка останется на стримингах, но роялти за прослушивания исполнитель получать не должен.

О «проверке сексуальной ориентации чиновников» (2024 год)

Я не вижу в такой проверке ничего предосудительного и плохого. Защита традиционных семейных ценностей — один из постулатов государственной политики, и к людям, которые этим занимаются, необходимо подходить особенно внимательно. У меня самого двое детей. И я точно был и буду против того, чтобы кто-то из учителей моих сыновей представлял нетрадиционные сексуальные ценности.