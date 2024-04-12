Министр молодежной политики Самарской области Сергей Бурцев подал в отставку после того, как депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что чиновник якобы состоит в отношениях со своим подчиненным.

11 апреля Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что в Самарской области воспитание детей «доверяют открытым гей-пропагандистам». Депутат заявил, что Бурцев провел отпуск вместе со своим подчиненным Андреем Золотухиным, они отдыхали в отеле в Кисловодске и жили в одном номере.

«Можно, конечно, попытаться объяснить недельное проживание в одном номере двух неженатых, бездетных мужчин желанием сэкономить. <…> Но лично я абсолютно уверен: причина в другом. Неслучайно в самарской блогосфере Бурцева с Золотухиным прямо называют „парой“, в сети — фигурирует немало их „нежных“ фото», — написал Хинштейн.

Депутат заявил, что «частная жизнь человека — его личное дело», но не в случае министра молодежной политики региона, «который сотрясают ЛГБТ-скандалы».

Еще 1 апреля Хинштейн писал, что в Самаре «разворачивается невиданный скандал». Он публиковал ссылки на телеграм-канал «Уленшпигель», в котором говорилось о «гей-свадьбе» сотрудника местного Агентства по реализации молодежной политики Дениса Леонтовича. Хинштейн называл Леонтовича «сторонником и пропагандистом ЛГБТ». «Медиазона» отмечает, что в канале «Уленшпигель» с 1 апреля вышло более 20 публикаций о Бурцеве, в том числе там публиковали фотографии номера из отеля в Кисловодске.

4 апреля Бурцев написал, что «в самарских телеграм-помойках муссируется „грязное белье“ молодежной политики региона, в том числе, в очень неприглядном и неуместном контексте упоминают мое имя.». В посте он рассказал, что у него были «несколько серьезных и длительных отношений». Он также прикрепил фотографию со своей бывшей девушкой.

В посте 11 апреля Хинштейн заявил, что «доверять молодежную политику таким, как Бурцев с Золотухиным, — не просто опасно, а преступно». Он заявил, что направит запросы «во все инстанции» и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Депутат выразил надежду, что глава региона «будет более нетерпим к представителям ЛГБТ-лобби, нежели к коррупционерам и навальнистам в своем окружении».

Вечером того же день Бурцев объявил об отставке.

«Несмотря на то, что я абсолютно не согласен с озвученными предположениями и опровергаю их, считаю неправильным кидать тень на молодежную политику региона! В связи с этим принял решение подать в отставку. Время все расставит на свои места», — написал чиновник.

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