Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области

Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

Во время встречи с Хинштейном, видео которой опубликовала пресс-служба Кремля, Путин напомнил, что депутат в 2016-2018 годах занимал должность советника директора Росгвардии.

«И в этой связи хотел бы вам предложить должность исполняющего обязанности губернатора Курской области, имея в виду, что сейчас там востребовано кризисное управление», — сказал Путин.

По его словам, «по мере освобождения» Курской области глава региона должен будет восстановить территории, где сейчас продолжается операция ВСУ, а также организовать работу по помощи местным жителям.

«У вас очень хорошие наработки, отношения и в исполнительных органах власти, и в силу вашей прежней работы в силовых структурах. Это все нужно использовать для достижения тех задач, которые перед вами стоят», — добавил Путин.

В указе о назначении Хинштейна отмечается, что его предшественник Алексей Смирнов подал в отставку «по собственному желанию». Он занимал эту должность в качестве врио с мая 2024 года. В сентябре Смирнов победил на выборах губернатора региона.

Александр Хинштейн — бывший журналист и телеведущий, депутат Госдумы с 2003 года, состоит в партии «Единая Россия». В своем телеграм-канале Хинштейн регулярно сообщает новости, связанные с российскими правоохранительными органами, в частности с Росгвардией. Кроме того, он комментирует различные события в РФ, например, замедление YouTube.

Операция украинских военных в Курской области продолжается с начала августа. По данным «Би-би-си», подразделения ВСУ в регионе получили приказ удержать максимум территории до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года.

С начала наступления ВСУ жители приграничных районов Курской области, вынужденно оставившие свои дома, неоднократно жаловались на действия местных властей. Они рассказывали, те не могут организовать эвакуацию и не борются с мародерством в селах в зоне боевых действий, а также не выплачивают компенсации и не выдают жилищные сертификаты беженцам.

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