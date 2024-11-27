Центр временного размещения беженцев в Курской области Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA

Жителям белгородского приграничья, которые пытались добиться от региональных властей компенсаций за разрушенное в результате обстрелов жилье, суды часто отказывают из-за сроков, в течение которых они могут подать заявление на выплату. К такому выводу пришла «Русская служба Би-би-си», изучив десятки судебных дел. Адвокат Марина Агальцова в разговоре с журналистами предположила, что судебные разбирательства по искам жителей Белгородской и Курской областей могут растянуться на годы, а если люди к тому времени восстановят жилье, то они могут вообще ничего не получить.

В начале 2023 года в Белгородской области приняли первое постановление, касающееся потери жилья в результате обстрелов. Жителям, потерявшим жилье, полагалась компенсация в размере средней рыночной стоимости принадлежащей им недвижимости. Для этого жилище должно быть полностью разрушенным, либо пришедшим в негодность, либо находиться на территории, где введено чрезвычайное положение. В течение трех месяцев жители должны были подать заявление о компенсации (об этом их должны известить власти региона). Однако из-за продолжающихся обстрелов порядок получения компенсаций изменили — на них могли рассчитывать только те, чье жилье пострадало до 22 мая 2023 года (позже дату поменяли на 31 мая).

В пример «Би-би-си» приводит случай Татьяны Шкиринец — жительницы села Новая Таволжанка, которое в июне 2023 года захватили украинские диверсанты. Чиновники предложили ей построить новый дом на том же участке, но женщина просила деньги на покупку дома в более безопасном месте региона. Однако она не смогла получить компенсацию из-за того, что ее дом пострадал от обстрелов после 22 мая. В решении суда говорилось, что все, чье жилье пострадало позднее, утратили право на выплату.

Через год власти утвердили новый порядок выплат. Теперь на них могли претендовать те, чьи жилища попали в утвержденный губернатором перечень. При этом денежная выплата предназначена для покупки или строительства недвижимости только на территории Белгородской области, хоть и за пределами зоны обстрелов. «Би-би-си» отмечает, что жителей Курской области после нападения ВСУ изначально поставили в те же условия, но к концу августа освободить часть области не удалось, поэтому ограничение отменили и разрешили использовать жилищный сертификат для покупки жилья в другом районе.

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Еще одно изменение порядка выплат белгородцам произошло в 2024 году. Сроки, в течение которых жители могут подать заявление на выплату, сократились до 30 дней с момента публикации перечня с адресом разрушенного дома заявителя. Заявление надо подать лично или через представителя — прислать электронно или по почте его нельзя.

По мнению адвоката Марина Агальцовой, такие сроки и условия — «крайне жесткие» и «чрезмерно обременительные» для собственников жилья.

«Вы можете не сразу узнать, что перечень был опубликован, что ваше имущество было в него включено, при этом не можете подать заявление онлайн или через „Госуслуги“. От людей, которые убежали от обстрелов, требуют лично оказаться в Белгороде или найти представителя и оформить на него доверенность, и все это в течение месяца. То есть надо быть настолько юридически грамотным, чтобы перед отъездом в этих условиях все продумать — иметь с собой все документы, правильно оформить доверенность, к этому чиновники любят прикапываться», — пояснила адвокат.

Журналисты изучили десятки судебных дел, из которых следует, что жителям приграничных районов Белгородской области, пытавшимся добиться компенсаций за потерянное жилье, чаще всего отказывали именно по причинам, связанным со сроками. Это происходило и тогда, когда эти сроки были втрое больше, чем сейчас. Частая причина срыва сроков заключается в том, что у жителей неправильно оформлены права собственности.

Еще один повод для судов — это страховки. «Би-би-си» приводит в пример ситуацию жителя Шебекина Александра Алехина. В 2020 году он купил в ипотеку квартиру, а в начале 2023 года многоквартирный дом был сильно поврежден в результате обстрела. Жилье было застраховано, но в страховой компании ему сказали, что боевые действия — это не страховой случай. Алехин говорил в суде, что на территории города военных действий не было, а военное положение не вводили. Суд на его сторону не встал, но дом будет реконструирован за государственный счет.

«Би-би-си» констатирует, что возможности получить страховку у владельцев разрушенных домов нет. Агальцова отметила, что любой договор, в том числе страховой, содержит оговорку о форс-мажоре — а военные действия считаются форс-мажором, что освобождает страховую компанию от выплаты компенсации.

Что касается жителей Курской области, то в документе их региона, который регулирует получение компенсаций, нет никаких сроков подачи заявления и запрета отправлять их удаленно. Получить ее смогут не только те, чьи дома разрушены, но и те, кто проживают в районах, которые подвергаются обстрелам. Собственники жилья в Курской области, в отличие от жителей Белгородской области, могут принести недостающие бумаги, если пакет документов при подаче заявления окажется неполным.

При этом в Курской области есть свои ограничения. Например, если у человека в собственности несколько жилых помещений, которые пострадали от обстрелов, он получит компенсацию только за одно.

Адвокат Агальцова считает, что жителям Белгородской области «однозначно придется судиться за компенсации, поскольку акт о порядке их выплаты написан плохо». На суды, по ее оценке, уйдет как минимум два года, но, «если люди будут действовать достаточно организованно и массово, у них есть шансы на борьбу с этими сроками суперограничительными».

Из-за наступления украинской армии в Курской области, начавшегося в августе, свои дома, по официальным данным, покинули 112 тысяч человек. Жители Суджи, потерявшие свои дома, долгое время требуют выдать им сертификаты на покупку нового жилья, которые в начале сентября им пообещал глава региона. Они, в частности, записали обращение к Владимиру Путину, а также устроили митинг в Курске.

15 ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство выделит 14 миллиардов рублей «для единовременной выплаты на покупку или строительство жилья» для жителей Курской области. По последним данным, беженцы из Курской области подали почти 24 тысячи заявлений на получение сертификатов на покупку жилья. «Би-би-си» отмечает, что пока сертификаты получили единицы.

Агальцова напомнила про ситуацию, в которой оказались жители Северного Кавказа, чьи дома были разрушены во время «контртеррористических операций». Адвокат добивалась в судах компенсации ущерба жителям дагестанского поселка Временный, где российские силовики в ноябре 2014 году проводили «зачистку». Жителей заставили покинуть поселок, а по возвращении они обнаружили, что их дома были разрушены, а имущество разграблено или испорчено.

В жалобах потерпевших говорилось, что семьи жителей поселка вынуждены были несколько лет жить у родственников и друзей или делать ремонт на свои собственные средства. Компенсаций удалось добиться только по утраченному движимому имуществу — в 2019 году правительство утвердило выплаты от 50 до 100 тысяч рублей на человека. Суды затянулись на четыре-пять лет, за это время люди отремонтировали квартиры за свой счет. При этом оказалось, что они не могут получить компенсации за ущерб недвижимому имуществу, так как согласно приказу МЧС (сейчас он отменен) выплаты полагались только на «проведение восстановительных работ». Проводить их уже было поздно, так как люди провели их сами, отмечает Марина Агальцова.

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