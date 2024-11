«Би-би-си»: кит Вальдимир, которого называли российским шпионом, оказался белухой Андрюхой. Он сбежал с российской военной базы в Арктике

Белуха, названная Вальдимиром, у побережья Норвегии. 26 апреля 2019 года

Британская вещательная корпорация «Би-би-си» выпустила документальный фильм о ките по прозвищу Вальдимир. 88-минутный фильм «Secrets of the Spy Whale» («Секреты кита-шпиона») доступен в сервисе BBC iPlayer, его покажут на BBC Two вечером 13 ноября. Коротко о нем рассказывает BBC News.

Вальдимир (Hvaldimir — от норвежского «hval», то есть кит, и русского имени «Владимир») стал широко известен в 2019 году, когда появился возле берегов Норвегии. Его заподозрили в шпионаже в пользу России из-за шлейки с креплением для фотоаппарата и надписью , предполагалось, что его использовал Военно-морской флот России.

Ведущий эксперт фильма «Би-би-си» — украинский зоолог , которая с 1990-х годов и до 2022-го работала в России, изучая морских млекопитающих. Ученая рассказала историю Вальдимира, сославшись на своих друзей и бывших коллег в России. Из соображений безопасности она не стала раскрывать свои источники.

Шпак заявила, что «на 100%» уверена, что Вальдимира готовили российские военные, но, по ее мнению, кит не был шпионом, как считали некоторые, — предположительно, он должен был заниматься охраной военно-морской базы за полярным кругом. Когда Вальдимир в 2019 году появился у берегов Норвегии, российское сообщество по изучению морских млекопитающих «сразу же определило белуху как свою», сообщает «Би-би-си». «По цепочке ветеринаров и дрессировщиков пришло сообщение, что они потеряли белуху, названную Андрюхой», — рассказала Шпак.

По ее словам, впервые белуху выловили в 2013 году в Охотском море на Дальнем Востоке. Кита отправили в дельфинарий в Петербурге, где он провел год, после чего его передали для участия в российской военной программе в Арктике.

«Я считаю, что, когда они начали работать в открытой воде, доверяя этому животному (что оно не уплывет), он просто оставил их», — рассказала Шпак. По ее словам, кит сбежал, потому что был «хулиганом»:

Я слышала от ребят из коммерческого дельфинария, у которых он был раньше, что Андрюха был умным, так что это был хороший выбор для дрессировки. Но в то же время он был своего рода хулиганом — активной белухой, — поэтому они не удивились, что он отказался (следовать) за лодкой и отправился туда, куда хотел.

«Би-би-си» опубликовала спутниковый снимок из Мурманской области России, на котором, предположительно, показана военно-морская база, где содержатся белухи. Возможно, именно там Вальдимир-Андрюха обитал до побега.

Норвежский журналист Томас Нильсен из The Barents Observer отметил, что белух содержат недалеко от подводных лодок и кораблей, что может говорить о том, что китов используют для охраны.

Представители России никогда не подтверждали, что сбежавшего кита использовали российские военные, хотя в России давно готовят морских млекопитающих для военных целей. Российский полковник запаса, военный эксперт Виктор Баранец говорил в 2019 году, когда Вальдимир появился у берегов Норвегии со шлейкой «Equipment St. Petersburg»: «Если бы мы использовали это животное для шпионажа, неужели вы думаете, что мы бы прикрепили к нему номер мобильного телефона с сообщением „Пожалуйста, позвоните по этому номеру“?»

Кит Вальдимир, или Андрюха, умер в августе 2024 года. Его обнаружили у юго-западного побережья Норвегии возле гавани Рисавика 31 августа. Зоозащитники допускали, что кита могли убить: якобы на теле умершего Вальдимира нашли пулевые ранения. Полиция Норвегии заявила, что кит умер от бактериальной инфекции и нет причин считать, что его убили. Вскрытие показало, что кит умер после того, как в его пасти застряла палка. Вальдимир умер относительно молодым — по разным оценкам, ему было от 15 до 20 лет. Продолжительность жизни белух может достигать 40–60 лет.

