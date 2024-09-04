Зоозащитники заявили, что на теле умершего кита Вальдимира, подозреваемого в шпионаже в пользу России, нашли пулевые ранения

Норвежские организации по защите прав животных OneWhale и NOAH заявили, что обнаружили следы от пулевых ранений на теле кита-белухи по прозвищу Вальдимир, который стал знаменит в Норвегии после того, как из-за необычного снаряжения его заподозрили в шпионаже в пользу России. Заявление зоозащитников опубликовано 4 сентября в инстаграме организации OneWhale, отслеживавшей перемещения белухи.

Основательница OneWhale Регина Хауг считает, что кита, найденного мертвым у берегов Норвегии 31 августа, застрелили. Она сделала такой вывод, когда увидела на теле Вальдимира многочисленные ранения. «Я даже видела пулю, застрявшую в его теле. Нет никаких сомнений в том, что это доброе, ласковое животное бессмысленно убили», — заявила она.

Зоозащитники опубликовали в инстаграме фотографии, на которых на теле кита видны ранения.

Зоозащитники обратились в полицию и национальное управление по расследованию экологических преступлений с просьбой расследовать случившееся. Представители организаций отметили, что подали заявления, получив «убедительные доказательства» того, что кит погиб из-за огнестрельных ранений. «Несколько ветеринаров, биологов и экспертов по баллистике изучили свидетельства о ранениях Вальдимира и пришли к выводу, что смерть кита стала результатом преступного деяния», — заявили зоозащитники.

Ветеринар и глава организации NOAH Сири Мартинсен сообщила Business Insider, что неясно, кто мог стрелять в кита, «именно поэтому мы подаем заявление на столь ранней стадии». Мартинсен отметила, что до гибели Вальдимира ее организация считала маловероятным, что Россия попытается убить или похитить кита.

Основатель организации Marine Mind Себастьян Странд, чья организация отслеживала перемещения Вальдимира и обнаружила его мертвое тело, в беседе с Business Insider назвал прозвучавшие обвинения «спекуляциями». По его словам, о том, что на теле кита «предположительно пулевые ранения», думали все, кто видел фотографии, но он предостерег от «поспешных выводов». Странд добавил, что ветеринарный институт Норвегии пока не публиковал результаты вскрытия.

В беседе с AFP Себастьян Странд сказал, что, когда специалисты Marine Mind нашли мертвого кита, они не обнаружили «ничего, что позволило бы сразу определить причину смерти». «Мы видели следы, но пока рано говорить о том, что это было», — добавил он. Странд сказал, что некоторые отметины, вероятно, появились из-за морских птиц. Норвежский морской биолог Виктория Пюне Винье, в свою очередь, заявила, что утверждения, что раны возникли из-за птиц, не заслуживают доверия.

В ветеринарном институте Норвегии, куда тело Вальдимира доставили 2 сентября для вскрытия, заявили Business Insider, что еще продолжают исследования. Представительница института сказала AFP, что отчет ожидается в течение трех недель. В институте заверили журналистов, что привлекут полицию, если обнаружат что-либо подозрительное.

Вальдимир (от норвежского «hval», то есть кит, и русского имени «Владимир») стал популярен в апреле 2019 года, когда его впервые увидели у берегов Норвегии. Внимание привлекло то, что к его телу были прикреплены камера GoPro и обвес с надписью «Equipment St. Petersburg» («Снаряжение Санкт-Петербург»). Из-за этого возникли подозрения, что кита использовали на Военно-морском флоте России, а сам он сбежал из вольера.

Вальдимира нашли мертвым днем 31 августа, при этом за пару часов до смерти его видели живым. Вальдимир умер в относительно молодом возрасте, по разным оценкам, ему от 15 до 20 лет, притом, что продолжительность жизни белухи может достигать 40-60 лет.

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