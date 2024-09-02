Умер кит Хвалдимир. Пять лет назад его обнаружили у побережья Норвегии с прикрепленной камерой GoPro Была версия, что его использовал Военно-морской флот России

Хвалдимир в 2019 году Jorgen Ree Wiig / Norwegian Directorate of Fisheries / AP / Scanpix / LETA

Кит-белуха по прозвищу Хвалдимир найден мертвым в Норвегии. Его обнаружили у юго-западного побережья возле гавани Рисавика в минувшую субботу, 31 августа, сообщает AFP. Мертвого кита нашел морской биолог и основатель неправительственной организации Marine Mind Себастьян Странд, чья организация отслеживала перемещения Хвалдимира. Морской координатор в порту Ставангера Фредрик Скарбовик подтвердил таблоиду VG, что Хвалдимир умер.

Хвалдимир (от норвежского «hval», то есть кит, и русского имени «Владимир») получил широкую известность в Норвегии и других странах после того, как его впервые обнаружили в Финнмарке на севере Норвегии в апреле 2019 года. Кит привлек внимание из-за того, что к его телу была прикреплена камера GoPro и обвес с надписью «Equipment St. Petersburg» («Снаряжение Санкт-Петербург» — по названию магазина в Петербурге). Люди сняли с белухи снаряжение, при этом Хвалдимир оказался контактным, «очень безопасным и ручным» животным. В Арктическом университете Норвегии тогда предположили, что кита могли использовать в Военно-морском флоте России, возможно, в Мурманске. По одной из версий, кит сбежал из вольера.

Видео с Хвалдимиром, снятое в 2019 году Dagbladet

Хвалдимир умер в возрасте 14-15 лет, то есть относительно молодым, посколько продолжительность жизни белухи может достигать 40-60 лет. Что стало причиной его смерти, пока неизвестно. Себастьян Странд из организации Marine Mind сказал, что на теле животного не нашли видимых травм. Специалисты видели кита живым в полдень в субботу, но уже в 14:30 порт Ставангера получил сообщение о том, что Хвалдимир погиб, сообщает телеканалу NRK.

Чтобы установить причину смерти Хвалдимира, тело белухи извлекли из воды с помощью крана в гавани Рисавика и поместили в холодное помещение. В дальнейшем специалисты ветеринарного института проведут вскрытие. «Это совершенно ужасно. Еще вчера [30 августа] он был в хорошем состоянии. Поэтому мы просто обязаны выяснить, что здесь могло произойти», — сказал NRK Странд, который работал с Хвалдимиром последние три года.

Белухи могут достигать в длину шести метров. Обычно они обитают в водах вокруг Гренландии, Северной Норвегии и России.

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