Причиной смерти кита-белухи по прозвищу Вальдимир стала бактериальная инфекция. К такому выводу, сообщила 4 октября норвежская полиция, пришли специалисты Ветеринарного института, проводившие вскрытие.

Инфекция, по мнению ветеринаров, могла возникнуть из-за раны во рту, вызванной застрявшим острым предметом. Из-за этой раны, считают специалисты, проводившие вскрытие Вальдимира, также были трудности с питанием и усвоением пищи, что снижало его иммунитет.

Никаких признаков огнестрельных ранений при обследовании мертвого кита найдено не было. Полиция не видит причин для уголовного расследования об убийстве кита, заявили представители правоохранительных органов.

Вальдимира (от норвежского «hval», то есть кит, и русского имени «Владимир») впервые обнаружили в Финнмарке на севере Норвегии в апреле 2019 года. К телу кита была прикреплена камера GoPro и обвес с надписью «Equipment St. Petersburg» («Снаряжение Санкт-Петербург» — по названию магазина в Петербурге). В Арктическом университете Норвегии тогда предположили, что кита могли использовать в Военно-морском флоте России, возможно, в Мурманске.

В конце августа 2024 года Вальдимир был обнаружен мертвым. Зоозащитники тогда заявили, что на теле умершего кита нашли пулевые ранения, и потребовали провести расследование гибели животного, в рамках которого и была проведена аутопсия.

Жизнь и смерть кита Вальдимира

Умер кит Вальдимир. Пять лет назад его обнаружили у побережья Норвегии с прикрепленной камерой GoPro Была версия, что его использовал Военно-морской флот России

Жизнь и смерть кита Вальдимира

Умер кит Вальдимир. Пять лет назад его обнаружили у побережья Норвегии с прикрепленной камерой GoPro Была версия, что его использовал Военно-морской флот России