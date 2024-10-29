29 октября в России и мире проходит акция «Возвращение имен». С 2007 года ее организует «Международный Мемориал» в память о жертвах политических репрессий. В этот день участники акции зачитывают имена людей, убитых или репрессированных в годы советской власти. В 2024-м «Возвращение имен» заявлено в 109 городах 39 стран. В списке мест проведения есть 19 российских городов. Вот наша инструкция о том, как принять участие в акции. В России власти продолжают оказывать давление на тех, кто сохраняет память о репрессированных. Акцию у Соловецкого камня в Москве запрещают уже пять лет подряд, таблички «Последнего адреса» с именами жертв репрессий снимают с домов, Роскомнадзор блокирует сайт «Возвращение имен». Ниже можно присоединиться к трансляции акции на ютьюб-канале «Мемориала». Она будет идти весь день.

Общество Мемориал