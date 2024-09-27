«Новая газета Европа» рассказала, как началась стрельба у офиса Wildberries В конфликте участвовали силовики, связанные с депутатами от Чечни и Ингушетии

Сотрудник полиции, пострадавший в результате стрельбы у офиса Wildberries Антон Вылекжанин / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Стрельбу днем 18 сентября в московском бизнес-центре «Романов двор», где находится главный офис Wildberries, спровоцировали действия представителя «силовой группы поддержки» мужа основательницы маркетплейса Владислава Бакальчука, который начал разбивать кувалдой стеклянные двери фойе. Об этом пишет «Новая газета Европа», изучившая видеозаписи инцидента. Первые выстрелы из травматического оружия сделал представитель охраны Wildberries, это был выходец из Ингушетии, отмечает издание со ссылкой на источник в московском управлении МВД. В ответ те, кто пришел с Бакальчуком («Новая» утверждает, что это были уроженцы Чечни), открыли огонь из огнестрельного оружия.

Между Татьяной и Владиславом Бакальчук идет бракоразводный процесс. О нем стало известно вскоре после того, как Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по «объединению с целью создания цифровой торговой платформы». Бакальчук утверждал, что его жена «связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес», в результате он обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову, который заявил, что «сделает все возможное, чтобы помочь вернуть в семью» Татьяну Бакальчук. Заняться этим вопросом он поручил своему соратнику, депутату Госдумы Адаму Делимханову. Сама Бакальчук заявила, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе и что «с самого начала все было согласовано» с ее мужем. Она также рассказала, что у ее мужа один процент акций Wildberries и он не принимает участия в управлении компанией.

По информации «Новой», незадолго до стрельбы в бизнес-центре к охране Wildberries привлекли ингушское ЧОП. Такое решение приняло новое руководство маркетплейса, к которому, как утверждают журналисты, имеет отношение депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев, ранее занимавший должность вице-президент ЗАО «Вера-олимп» (дочернее предприятие Russ Outdoor, которое с Wildberries). Издание утверждает, что в новой охране компании были задействованы близкие к Барахоеву выходцы из Ингушетии.

24 сентября депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов встретился с делегацией ингушских старейшин. Об этой встрече сообщала ЧГТРК «Грозный», ее участники говорили на чеченском и ингушском языках. Пересказ разговора публиковал телеграм-канал «Осторожно, новости». По словам Делимханова, из боевого оружия стреляли действующие сотрудники чеченских правоохранительных органов, пишет «Новая». Кроме того, Делимханов во время встречи обвинил в конфликте Барахоева. По его версии, депутат привлек к охране Wildberries своих людей и не отозвал их, несмотря на ультиматум, выдвинутый ему чеченской стороной.

Как напоминает «Новая», в конфликте у офиса со стороны Бакальчука участвовал боец ММА Умар Чичаев из Грозного. На заседании в Басманном суде Москвы по избранию меры пресечения Чичаев сказал журналистам, что служит «заместителем командира» в полку «Ахмат». По информации «Новой», Делимханов «опекает» Чичаева с детских лет и относится к нему как к родному сыну. Депутат активно способствовал спортивной карьере Чичаева, а затем устроил его в свою личную охрану. Формально Умар Чичаев числится сотрудником чеченской Росгвардии. По данным источников «Новой», Чичаев получил ранение в результате выстрела из травматического пистолета и в ответ открыл стрельбу из боевого пистолета Стечкина.

Умар Чичаев в суде Татьяна Макеева / AFP / Scanpix / LETA

По версии «Новой», управлял группой чеченских силовиков и провоцировал конфликтную ситуацию Анас Эльмурзаев — адвокат Бакальчука и бывший прокурор Шелковского района Чечни. Журналисты утверждают, что Эльмурзаев входит в группу «адвокатов-решальщиков», которая работает на Делимханова. Их «головной офис» находится в московском «Президент-отеле».

В результате стрельбы у офиса Wildberries погибли два охранника Wildberries. Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об убийстве, покушении на убийство, незаконном хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В числе подозреваемых по делу был задержан Владислав Бакальчук. Дело передали в центральный аппарат СК, после чего Бакальчука отпустили на свободу. Источник «Новой» в Управлении ФСБ по Чечне считает, что у главы республики Рамзана Кадырова «нет прямого ресурса, чтобы оперативно воздействовать» на главу СК Александра Бастрыкина. Решение об изменении подследственности принималось в администрации президента, полагает источник.

Собеседник «Новой» предположил, что чеченским силовикам, открывшим стрельбу и убившим двух ингушских охранников, «вряд ли позволят уйти от ответственности через контракт с Минобороны и поездку на войну в Украине». «Бакальчук, которого выпустили после 48-часового задержания без предъявления обвинений, не является основной целью следствия. Формально ему невозможно предъявить ни обвинение в убийстве, ни даже обвинение в организации нападения на офис Wildberries в „Романовом дворе“. Там всем заправляли люди Делимханова», — говорит источник.

«Новая» называет встречу Делимханова с ингушскими старейшинами попыткой «урегулирования вопроса о кровной мести за смерть двух ингушских охранников». На ней, пишут журналисты, Делимханов перечислил имена тех, кого он предупреждал, что делом Wildberries занимаются чеченцы по личному поручению Кадырова, а глава республики якобы согласовал свое участие по защите Бакальчука «на самом высоком уровне руководства страной». Это, по словам Делимханова, исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян и его брат Леван, миллиардер и сенатор Сулейман Керимов, Бекхан Барахоев и бывший депутат Госдумы от Ингушетии Алихан Харсиев.

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