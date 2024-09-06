Linkin Park собрались в новом составе спустя семь лет после смерти Честера Беннингтона Место вокалиста заняла Эмили Армстронг

Одна из самых успешных рок-групп XXI века Linkin Park объявила, что вернется на сцену в новом составе. Группа не выступала с 2017 года, когда вокалист Честер Беннингтон совершил самоубийство. Участники коллектива заявили о возобновлении концертной деятельности во время трансляции в ютьюбе, прошедшей 5 сентября (в ночь на 6 сентября по Москве). Место вокалиста в группе заняла 38-летняя Эмили Армстронг из гранж-группы Dead Sara. Также к коллективу присоединится барабанщик Колин Бриттен, который заменит Роба Бурдона, покинувшего группу.

В новый состав Linkin Park помимо Эмили Армстронг и Колина Бриттена вошли музыканты, входившие в оригинальный состав группы с момента ее основания в 1996 году. Это Майк Шинода (второй вокал, клавиши, гитара, автор текстов), Брэд Делсон (гитара), Дэйв Фаррелл (бас-гитара) и Джо Хан (диджей).

Участники Linkin Park представили новую песню «The Emptiness Machine», записанную в новом составе. Песня войдет в альбом «From Zero», релиз которого запланирован на 15 ноября. Всего в новом альбоме будет 11 песен. Альбом выпустит Warner Records.

The Emptiness Machine (Official Music Video) — Linkin Park Linkin Park

Майк Шинода сообщил, что группа отправится в мировой тур в поддержку своего нового альбома и осенью 2024 года даст шесть концертов в Лос-Анджелесе (11 сентября), Нью-Йорке (16 сентября), Гамбурге (22 сентября), Лондоне (24 сентября), Сеуле (28 сентября) и Боготе (11 ноября). В 2025 году группа продолжит гастроли.

Запись стрима Linkin Park Linkin Park

Группа Linkin Park приостановила концертную деятельность после того, как солист коллектива Честер Беннингтон покончил с собой 20 июля 2017 года. Ему был 41 год. В октябре 2017 года группа дала трибьют-концерт с участием десятков специально приглашенных вокалистов, напоминает Bilboard. После этого музыканты перестали выступать вместе. В 2018 году Шинода выпустил сольный альбом Post Traumatic и отправился в мировое турне, а остальные участники в основном перестали заниматься музыкой.

Linkin Park в апреле 2023 года выпустили делюксовое переиздание альбома «Meteora», приуроченное к 20-летию пластинки. В него вошли ранее неиздававшиеся песни, в том числе песня «Lost», на которую музыканты выпустили клип.

Lost [Official Music Video] — Linkin Park Linkin Park

о переиздании «Meteora»

«Я потерялся в этих воспоминаниях» Linkin Park выпустили клип на песню к альбому «Meteora». Трек был записан 20 лет назад, но его не издавали

о переиздании «Meteora»

«Я потерялся в этих воспоминаниях» Linkin Park выпустили клип на песню к альбому «Meteora». Трек был записан 20 лет назад, но его не издавали